Dragnea, întrebat dacă Viorica Dăncilă a fost premierul ales de iubita lui: 'Un coleg a insistat să fie pe acea listă'

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a negat duminică, la Kanal D, că Viorica Tănase a fost premierul ales de Irina Tănase. El a dezvăluit că propunerea a fost făcută de Ionel Arsene, actualul președinte CJ Neamț.

„Nu. Mă gândeam să nu răspund la întrebarea asta că îmi produce aşa o stare neplăcută. Pot să spun acum pe scurt istoria cum s-a născut ca şi premier doamna Viorica Dăncilă. Eram într-o seară de dinaintea Comitetului Executiv de a doua zi după ce îşi dăduse demisia Mihai Tudose, era mai mulţi colegi şi am rugat să facem o listă scurtă cu nişte potenţiali prim-miniştri. Un coleg a insistat în permanenţă ca pe acea listă să fie trecută şi Viorica Dăncilă, este un om pe care cred că îl cunoaşteţi, domnul Ionel Arsene, acum e preşedinte de Consiliu Judeţean la Neamţ. A insistat într-una. În final, după câteva ore de discuţie, am ajuns toţi la concluzia că a doua zi o să propunem colegilor din Comitetul Executiv Naţional ca şi variantă pe Carmen Dan. Au plecat toţi şi cu totul întâmplător domnul Ionel Arsene a mai rămas, insistând totuşi să mergem cu Viorica Dăncilă. Sigur că decizia finală de propunere nu a fost a lui, a fost a mea. Ne-am despărţit pe la 3 dimineaţa, la 5 şi ceva m-am trezit şi am tot analizat, în sfârşit, am rămas cu ideea Viorica Dăncilă”, a afirmat Dragnea.

El a precizat că Irina Tănase nu a avut legătura cu acest lucru.

“Nu are nicio legătură Irina Tănase cu asta. Minciunile astea s-au mai spus că ea trimitea mesaje. Cui naiba trimitea mesaje? (...) Ea nu îmi zicea nimic despre politică deoarece ştia că nu pot lăsa condus de o femeie în politică, de femeia cu care trăiesc”, a precizat fostul lider PSD.