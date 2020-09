Dragoș Anastasiu: `Criza asta a venit fulgerător, ca un tsunami`!

Omul de afaceri Dragos Anastasiu a spus în emisiunea La cină, de la Digi 24, că România a intrat în criză economică și că dacă vom ști să facem ce trebuie, vom ieși întăriți.

“Suntem deja în criză economică. Am pierdut mulți bani în perioada asta. Din fericire, am avut de unde, ca să zic așa. Dar nu e deloc fun. Nu e fun nici pentru psihicul oamenilor, nici pentru buzunarul antreprenorului. Va fi greu! Oricum, e o criză multiplă: e o criză de cerere, e o criză de ofertă, e o criză de încredere, e o criză de predictibilitate… La noi, s-a pus deasupra și una politico-financiară… Cei care fac ce trebuie să facă, cu siguranță vor ieși întăriți. Eu am mai trecut printr-o criză. 2009-2010 la trasporturi a fost jale. A venit, ne-a luat aproape la fel ca tsunami-ul de acum. Aproape la fel. Acum a venit fulgerător. Toți stăteam pe plajă și… ne-a lovit! Pe noi, in Horeca, în Turism… ne-a rupt!” - a spus cunoscutul antreprenor, La cină.