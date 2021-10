Dragoş Grigore: La Dinamo dădeam totul pe teren, aşa fac şi acum pentru culorile Rapidului

Fotbalistul echipei Rapid, Dragoş Grigore, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că atunci când îmbrăca tricoul formaţiei Dinamo, adversara din derby-ul de sâmbătă, dădea totul pe teren, precizând că acelaşi lucru îl va face şi acum pentru culorile grupării giuleştene.

"Una dintre cele mai plăcute amintiri din perioada când îmbrăcăm tricoul echipei Dinamo este când am câştigat Cupa României. Ciudat este faptul că finala am jucat-o atunci împotriva Rapidului. Însă acum îmbrac tricoul Rapidului şi sunt mândru de acest lucru. Aşa cum atunci când eram la Dinamo dădeam totul pe teren, aşa fac şi în prezent pentru culorile echipei Rapid. Nu e nimic ciudat, sunt jucător profesionist, e mai puţin important trecutul. Pe mine mă interesează prezentul şi de aceea nu cred că va fi ceva ciudat când voi intra pe teren. Important e ce arăt eu pe teren pentru suporterii Rapidului. Sper ca la final să fie mulţumiţi de ce am arătat eu şi întreaga echipă", a spus el.

"Mâine seară mi-aş dori să fim noi echipa care se va bucura la final pentru că îmi doresc să avem prilejul să dedicăm această victorie antrenorului nostru care astăzi îşi serbează ziua de naştere (n.r. - Mihai Iosif a împlinit 47 de ani). Va fi un meci dificil, este unul dintre derby-urile României. O să fie o întâlnire disputată şi îmi doresc foarte mult ca la final să ieşim învingători. Presiune avem la fiecare meci pentru că intrăm mereu cu gândul de a câştiga", a adăugat fundaşul central.Dragoş Grigore speră ca el şi colegii săi să nu "se culce pe o ureche" după victoria din etapa precedentă cu CFR Cluj."Dinamo nu traversează o perioadă tocmai bună, dar şi noi am trecut prin astfel de momente în urmă cu câteva etape. În meciul cu CFR am arătat bine, am arătat aşa cum ne doream, dar e important să ne culcăm pe o ureche. Trebuie să fim conştienţi că mâine seară vom întâlni un adversar care va da tot ce are mai bun pentru a ieşi din situaţia în care se află. Iar dacă noi nu ne vom ridică la nivelul lor probabil vom avea de suferit. Aş fi dorit să jucăm cu stadionul plin, indiferent unde se juca meciul. Însă trăim vremurile pe care le trăim, vedem toţi ce se întâmplă prin spitale şi ce probleme majore sunt", a mai afirmat Grigore.Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte, sâmbătă, de la ora 20:30, în deplasare, formaţia FC Dinamo, într-o partidă contând pentru etapa a 13-a a Ligii I.