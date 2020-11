Dragoș Petrescu: 'Am învăţat să mă raportez întotdeauna la ceea ce pot să fac şi este realist să fac'

Nu toate visele se realizează, dar am înţeles şi am învăţat să mă raportez întotdeauna la ceea ce pot să fac şi este realist să fac, a declarat, marţi seara, în cadrul unui eveniment dedicat antreprenorilor, Dragoş Petrescu, preşedintele Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA), potrivit Agerpres.

"Îmi doresc să văd cât mai mulţi tineri să devină antreprenori de succes. Lucrez de aproape cinci ani de zile într-o organizaţie extraordinară, care este RBL - Romanian Business Leaders, o platformă incredibilă pentru a învăţa de la alţi antreprenori - cum să creşti, cum să te dezvolţi ca antreprenor român. Meseria de antreprenor este una foarte grea. Am ales de pe zona de mindset antreprenorial "Fii deştept cu ce ai, nu obsedat de ce nu ai!". Mi se pare excepţional de important să te raportezi la ceea ce ai atunci când startezi. Am pornit cu 200 de dolari şi a vândut marfă pe tarabă. Atât am putut, cu atâta am plecat, dar am plecat şi important e că am plecat cu gândul să fac mai mult şi nu m-am blocat că nu am nu ştiu câte milioane", a afirmat Petrescu.

Specialistul din industria HoReCa a povestit despre începuturile sale în antreprenoriat, în anii 90.

"Când am aplicat pentru franciza Mc Donalds, în 1995, am fost respins evident, dar programul era că puteam deveni francizat nu cu 400.000 de euro ca în America, ci cu 70.000 de euro. Era un program redus pentru antreprenorii foarte ambiţioşi. Deci, cu 70.000 de euro puteam să am propriul meu restaurant Mc Donalds. Evident, plăteam o taxă de 20-22% din cifra de afaceri, dar important era că puteam avea propriul meu restaurant, puteam să mă dovedesc ca fiind un antreprenor de succes. Acesta a fost visul meu. Nu s-a realizat... Nu toate visele se realizează, dar am înţeles şi am învăţat să mă raportez întotdeauna la ceea ce pot să fac si este realist să fac. Există foarte multe idei, geniale, foarte multe speranţe, dar la care tu nu poţi să accesezi nu pentru că nu te duce capul sau că nu ai calităţile manageriale şi de echipă, ci pur şi simplu din motivul că nu ai la momentul respectiv resursele să-ţi îndeplineşti visul", a povestit fondatorul Grupului City Grill.

Acesta a punctat faptul că este foarte important ca oamenii să simtă că sunt apreciaţi de către liderul de companie şi "să se bucure în fiecare dimineaţă că îţi văd moaca la intrarea în întreprindere".

"Oamenii se adună în jurul unui singur om. Mi se pare foarte important să ştim că oamenii urmează nu un salariu, nu poziţia atunci când intră în echipa ta. Te urmează pe tine ca lider şi modul cum îi tratezi, cum te porţi cu ei, cum reuşeşti ca ego-ul tău să fie suficient de mare cât să aibă tracţiune în ideea ta, dar suficient de mic cât să-i facă pe cei din jurul tău să te aprecieze şi să se bucure în fiecare dimineaţă că îţi văd moaca la intrarea în întreprindere, cu atât mai mare vei avea şanse să reuşeşti", a spus Dragoş Petrescu.

Marţi, are loc evenimentul "Tineri în Arenă", care aduce faţă în faţă antreprenori de succes, investitori şi tineri interesaţi să-şi deschidă propria afacere.

"Tinerii în Arenă" este un concept marca "Vreau să fiu Antreprenor şi Insights", un proiect al Romanian Business Leaders (RBL).