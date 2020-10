Dragoş Petrescu (HORA): Am solicitat ca restaurantele să treacă pe modelul pe care funcţionează şi şcolile, să avem două etape

Reprezentanţii industriei ospitalităţii au solicitat vineri premierului Ludovic Orban ca restaurantele să funcţioneze pe baza a două etape, după modelul şcolilor, în funcţie de incidenţa cazurilor de îmbolnăviri, potrivit preşedintelui Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA), Dragoş Petrescu, anunță AGERPRES.

"Noi plecăm de la premisa că restaurantele au fost închise arbitrar. Cel puţin la Bucureşti, acest coeficient de 1,5 la mia de locuitori se aplică unei populaţii de aproximativ 1,8 milioane locuitori, ceea ce nu mai este cazul în Bucureşti, deci acest procentaj a fost cel mai important şi pus în discuţie în faţa premierului. Astfel, noi am solicitat să trecem pe modelul pe care funcţionează şi şcolile şi în România să avem două etape: până la 1,5 la mie şi între 1,5 la mie şi 3 la mie să se poată funcţiona cu restricţii în interiorul restaurantelor, iar peste 3 la mie să fie măsuri mai restrictive decât ce am avut până acum", a explicat Petrescu, la Digi 24.

Citește și: Mâine va fi protest în Capitală: ‘Falimentul bate la ușă! Frica va aduce foamete!’ .

El a subliniat că vineri au avut loc doar discuţii şi au primit promisiunea că până marţi "vom putea şti exact care vor fi noii indicatori pentru industria ospitalităţii".

Pe de altă parte, Dragoş Petrescu a menţionat că reprezentanţii industriei au solicitat un ajutor de stat care să acopere 20% din diferenţa de vânzări realizate în acest an în comparaţie cu anul trecut.

"Noi nu suntem la Guvern să cerem sprijin de la Guvern, bani de la un buget şi aşa foarte restricţionat în acest an, pentru a funcţiona industria ospitalităţii. Noi suntem aici să fim lăsaţi să funcţionăm în condiţii de siguranţă şi să nu fim nevoiţi să stăm cu mâna întinsă în faţa Guvernului. Însă, dacă Guvernul doreşte prin măsurile arbitrare să închidă industria ospitalităţii definitiv, atunci trebuie să vină cu un ajutor de stat, dacă nu doreşte ca cei 180.000 de oameni implicaţi direct să ajungă în stradă. Dacă Guvernul României doreşte să menţină restaurantele închise în următoarea perioadă şi să constatăm un an foarte dificil pentru industria ospitalităţii, atunci trebuie să vină cu un ajutor de stat care să acopere o parte din diferenţa de vânzări înregistrată în acest an în comparaţie cu anul trecut", a explicat preşedintele HORA.

Citește și: Raed Arafat, mesaj de ultimă oră prin RO-ALERT! ‘Respectați măsurile sanitare pentru a nu vă pune viața în pericol’

El a adăugat că acest sprijin trebuie să se acorde în paralel cu şomajul tehnic şi că secretarul de stat în MFP Sebastian Burduja a fost însărcinat să se ocupe de grupul de lucru care va definitiva "modul în care acest ajutor de stat va fi dedicat industriei ospitalităţii".

Conform datelor prezentate de preşedintele Hora, din 12.000 de restaurante câte existau în Bucureşti anul trecut, în prezent 4.000 au fost închise definitiv.