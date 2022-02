Dragoş Popa, vicepreşedintele Sindicatului Liber ALRO: Aproximativ 400 de angajaţi ai ALRO Slatina vor intra în şomaj tehnic în această lună

Un număr de aproximativ 400 de angajaţi ai SC ALRO SA vor intra în şomaj tehnic în această lună, din cauza închiderii a trei dintre cele cinci hale de electroliză, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, vicepreşedintele Sindicatului Liber ALRO, Dragoş Popa, în timpul mitingului organizat în faţa Guvernului de mai multe sindicate din industria aluminiului.

"Motivul protestului de azi este problema reglementării energiei. S-a dat, într-adevăr, o ordonanţă de urgenţă pentru casnici. Pentru industrie, plafonarea nu este valabilă, şi nu intrăm nici noi, ALRO, la plafonare, pentru asta protestăm. Din păcate azi nu ne-a primit nimeni de la Guvern. Noi n-am avut parte de compensare absolut deloc. S-a dat ordonanţă de urgenţă pentru plafonare pentru cei casnici, dar pentru industrie nu s-a dat absolut nimic. Deja două hale s-au închis, începem închiderea celei de-a treia hale. Deci se închid 3 hale de electroliză din cinci. Deocamdată se pune problema şomajului tehnic, deocamdată nu se pune problema disponibilizării, dar nu o să putem să-i ţinem în şomaj tehnic (pe termen lung, n.r.), că e plătit de companie. Este vorba de aproximativ 400 de oameni de la ALRO care o să intre în şomaj tehnic în această lună. Dacă halele se închid, sunt 400 de oameni pe care trebuie să îi repartizăm prin alte secţii, dacă halele nu mai sunt. Ca să îi păstrăm avem varianta cu şomajul tehnic, ca să nu se ajungă la disponibilizări din start", a afirmat Dragoş Popa.

"Mai departe nu ştim ce se va întâmpla. Energia e foarte scumpă, plus că nici nu există, nu mai e energie rămasă pe piaţă în momentul de faţă. Deci şi noi, ALRO Slatina, şi ALUM Tulcea, care face parte tot din Vimetco Grup, suntem în colaps total. Am fost azi 100 de oameni, am vrut să fim în limitele legii, dar noi avem 4.000 de angajaţi, dacă am ieşi toţi... Noi vrem să cădem la pace cumva, să funcţionăm, să avem energie la un preţ rezonabil ca să supravieţuim. Vă daţi seama câte taxe plătim şi noi, ALRO fiind un consumator de 6% din energie, deci vă daţi seama câte taxe sunt plătite la stat pentru acest consum", a menţionat Dragoş Popa.

Vicepreşedintele Sindicatului Liber ALRO a atras atenţia că societatea comercială nu a primit ajutor de stat, ci returnarea plăţilor efectuate pentru emisiile de CO2.





"E vorba de returnarea sumelor de bani pe care ALRO le-a achitat ca urmare a plăţilor efectuate pentru emisiile de CO2. Deci asta a fost practic o returnare, exact aşa se numeşte, returnarea pentru emisiile de CO2, nu a fost ajutor de stat. Au fost tot banii noştri, pe care ni s-au returnat, iar ei (Guvernul, n.r.) s-au prins de chestia asta şi au spus că cei care l-au primit au primit ajutor de stat. De fapt sunt nişte bani de la Uniunea Europeană, pe care noi i-am dat pentru emisiile de CO2 şi pe care noi i-am primit. Practic sunt nişte bani returnabili, nu e niciun ban de la Guvern sau ajutor de stat", a precizat Dragoş Popa.

"Principalul motiv este faptul că prin Ordonanţa de Urgenţă din data de 25.01.2022 (...) se exceptează de la plafonarea energiei electrice şi a gazelor naturale pentru intervalul 01.02 - 31.03.2022 clienţii non-casnici care au primit ajutor de stat. Acest lucru este complet incorect, întrucât, practic, nu a fost ajutor de stat, ci 'returnarea sumelor de bani pe care Alro le-a achitat ca urmare a plăţilor efectuate pentru emisii de CO2, incluse în preţul energiei'", potrivit Sindicatului Liber Alro.