Drama Sun Children a fost premiată anul acesta la Veneţia - Este propunerea Iranului pentru o nominalizare la Oscar 2021

Drama „Sun Children/ Khorshid”, premiată anul acesta la Festivalul de la Veneţia, este propunerea Iranului pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” a premiilor Oscar 2021 şi este al şaselea film al lui Majid Majidi care este ales să reprezinte ţara la premiile Academiei americane de film, potrivit news.ro.

Decizia a fost luată după ce comitetul de selecţie a ales din 90 de filme o listă scurtă de 12 titluri.

„Sun Children” a avut premiera la cea de-a 77-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia. Interpretul principal, Ruhollah Zamani, a fost desemnat cel mai bun actor tânăr, fiind recompensat cu trofeul „Marcello Mastroianni”. El nu a putut fi prezent la eveniment, pentru că înainte fusese diagnosticat cu Covid-19. Majidi a câştigat premiul „Lanterna Magica”.

În centrul poveştii se află patru copii care se înscriu într-un program educaţional la un centru comunitar şi care muncesc pentru a-şi susţine familiile. Pe parcurs, filmul vorbeşte despre exploatarea copiilor prin muncă, inegalitate şi deficienţele sistemului şcolar iranian. Lungmetrajul a fost filmat cu actori neprofesionişti.

Producţiile iraniene „A Separation” (2011) şi „The Salesman” (2016), regizate de Asghar Farhadi, au fost câştigătoarele categoriei „cel mai bun film în limbă străină” a premiilor Oscar, redenumită ulterior „lungmetraj internaţional”. Filmul „Children of Heaven” (1998) al lui Majidi a primit o nominalizare, însă nu a câştigat.

Între ţările care şi-au mai anunţat propunerile se numără Spania („La trinchera infinita”), Malaysia („Soul”), Japonia („True Mothers”), Germania („And Tomorrow the Entire World”), Canada („Funny Boy”), Coreea de Sud („The Man Standing Next”), Cehia („Charlatan”), Singapore („Wet Season”), Kosovo („Exil”), Georgia („Beginning”), Elveţia („My Little Sister”), Polonia („Never Gonna Snow Again”), Bhutan („Lunana: A Yak in the Classroom”), Taiwan („A Sun”), Ucraina („Atlantis”), Bosnia şi Herţegovina („Quo Vadis, Aida?”), Coasta de Fildeş („Night of the Kings”) şi Luxembourg („River Tales”).

România a propus pentru nominalizare documentarul „colectiv”, semnat de Alexander Nanau.

Cea de-a 93-a ediţie a galei premiilor Oscar este programată să aibă loc pe 25 aprilie 2021. Nominalizărilor vor fi anunţate pe 15 martie.