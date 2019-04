Drogurile de pe litoral au încins imaginația constănțenilor: 'Plajele Eforie se vor numi Euforie' sau 'Anul acesta sezonul estival începe mult mai devreme'

Constănţenii fac glume, pe Facebook, pe seama faptului că, de două zile, sute de pachete de cocaină au fost găsite pe plajele litoralului, oamenii invitându-se la „cules”, sau bucurându-se că „în sfârşit, avem cu ce promova turismul românesc”. „Plajele Eforie se vor numi Euforie”,scriu constănţenii, potrivit mediafax.

Populaţia a fost alertată, sâmbătă, după ce sute de pachete ce conţineau droguri cu concentraţie mare au fost aduse de valuri la mal, oamenii fiind sfătuiţi, în caz că găsesc astfel de pachete, să nu le deschidă şi să le predea la poliţie.

„Avertizăm cetăţenii din zona litoralului românesc să nu deschidă pachete pe care le găsesc pe plajă, să anunţe cel mai apropiat poliţist sau să sune la 112, dacă găsesc astfel de colete. Acestea pot conţine droguri cu o concentraţie foarte mare (peste 90%), ce pot pune în pericol viaţa!”, au transmis poliţiştii.

În scurt timp, pe Facebook au apărut foarte multe mesaje, oamenii glumind pe seama acestei situaţii. „Abia aştept anunţul care va suna aşa: Pierdut pe plajă pachet conţinând un praf alb, găsitorului mare recompensă”, „După treaba asta, plajele Eforie se vor numi Euforie”, „Cam în ce zona? Întreb pentru un prieten, să nu meargă pe acolo”, spun mesajele.

Alte mesaje îi îndeamnă pe oameni să meargă pe plaje pentru „curăţenie”: „Toată lumea bună de pe Centrul Vechi va fi weekendul asta la mare, într-o acţiune voluntară de curăţare a plajelor înaintea începerii sezonului estival!”, „Asta da reclamă adusă litoralului românesc”. „Să vezi curăţenie pe plaja acum... Ăştia care găsim pungi şi mizerie, sunam tot la 112, sau le vindem noi pe piaţa neagră?”.

Alte comentarii fac referire la sezonul estival şi la faptul că acesta va fi „deschis mai devreme”, la diverse evenimente, dar şi că acum litoral are parte de „promovare”: „Anul ăsta, sezonul estival începe mult mai devreme”, „În sfârşit, avem cu ce promova turismul românesc”, „Uraaa, promovaţi turismul cu ocazia asta. Or să dea buzna străinii pe litoral, la noi. Or să crape de ciudă turcii cu ale lor complexuri de 5 stele”.

La ora transmiterii acestei ştiri, pe litoralul Mării Negre este în derulare o amplă operaţiune într-un dosar de trafic de droguri, derulată de poliţişti, poliţişti de frontieră şi jandarmi, sub coordonarea DIICOT. Apele de coastă sunt supravegheate din elicopter în căutarea drogurilor, după ce coletele au fost găsite, începând de vineri, pe diferite plaje, de la Năvodari până spre Mangalia.