Rusia aruncă în luptă dronele sinucigașe iraniene. Shahed 136 sunt spaima soldaților ucraineni care cer de la occidentali arme capabile să le anihileze

Purtătorul de cuvânt al Forţelor Aeriene Ucrainene, Iuri Ihnat, a declarat că trupele ruse folosesc drone kamikaze iraniene în războiul împotriva Ucrainei.

Potrivit acestuia, armata ucraineană a doborât deja o astfel de dronă. Ihnat a confirmat, astfel, că forțele de ocupație ruse folosesc deja drone pe care Rusia le-a achiziționat în secret din Iran.

"În ceea ce privește Iranul, da, există dovezi că armata rusă, într-adevăr, primește (drone, n.r.) și le şi folosește. Am văzut deja o astfel de dronă - Shahed 136" - a precizat militarul.

Iuri Ihnat a explicat că dronele iraniene sunt o țintă dificilă.

"Este clar că ținta este extrem de complexă și, pentru a doborî astfel de ținte, este nevoie de sisteme suplimentare. În plus, este nevoie de vigilență din partea soldaților noștri" - a adăugat purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Cu toate acestea, Ihnat a subliniat că trupele ucrainene vor dezvolta noi mijloace de apărare împotriva dronelor.

Le jeu a commencé le développement en 2015, et est sorti en 2019.



Photo 1 : camion azéri de IAI Harop israéliens en 2016



Photo 2 : test de lancement de drones CH-901 en Chine en 2020



Photo 3 : lancement d'un drone iranien Shahed 136, probablement au Yémen en 2020



2/5 pic.twitter.com/NK4nexyfk6 — MACRON DÉMISSION Goodenough ???????? (@Xeno_GOODENOUGH) September 16, 2022

#Ukraine: The second documented use of Iranian UAVs by the Russian army - the remains of a HESA Shahed-136 (Geran-2) loitering munition were found in Nikopol, Dnipropetrovsk Oblast. The UAV can be identified by an Iranian Mado M550 engine, usually left intact after explosion. pic.twitter.com/PxZNlCDxsv — ???????? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 15, 2022

Iranian attack UAV Shahed-136, eliminated by the #UAarmy near Kupiansk, Kharkiv region.

???????? and ????????: A perfect union of two despots.

???? @kms_d4k pic.twitter.com/M7sQ9PX1hJ — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 13, 2022