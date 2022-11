Dronele kamikaze ZALA sunt noile vedete ale armatei ruse în Ucraina (Video)

Pe măsură ce ”operațiunea militară specială” din Ucraina se extinde în timp armata rusă e nevoită să apeleze la mai toate armele pe care le produce complexul militaro-industrial rus. După ce dronele de fabricație iraniană au făcut prăpăd în Ucraina în ce privește obiectivele fixe de infrastructură, acum a venit rândul dronelor sinucigașe de fabricație rusă pentru atac la sol a armelor moderne primite de ucraineni de la țările NATO. Vedeta este de departe drona kamilaze Zala Yab.

Rușii au filmat cum au atacat cu o dronă kamikaze unul dintre tunurile autopropulsate de artilerie Caesar primite de la Franța, una dintre armele mult apreciate de ucraineni și care a ajutat enorm la echilibrarea forțelor pe câmpul de luptă în bătălia artileriei.

Pe imaginile filmate din dronă se vede cum este identificat vehiculul cu tunul de artilerie Caesar, iar apoi o dronă kamikaze Zala Lancet atacă în plin.

Urmează o explozie, iar pe lângă vehicul se văd mai mulți militari care o iau la fugă.

Russian ZALA lancet loitering munition strike on a Ukrainian CAESAR SPG outside of Maksymivka, Donetsk Oblast pic.twitter.com/kaEuPbCafs