DSP Suceava face publice verificările de la coaforul unde urmau să se facă operații estetice

Coaforul din Suceava unde ar fi urmat să aibă loc operații estetice a fost închiriat unei clinici din București pentru prezentarea unor produse și pentru instruire, le-a spus, marți, proprietarul salonului, reprezentanților DSP, care au declanșat o anchetă după sesizarea Colegiului Medicilor, scrie Mediafax.

Proprietara coaforului din Suceava unde ar fi urmat să aibă loc proceduri medicale estetice neautorizate a fost chemată, marți, cu toate actele, la control, de către Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava, care a declanșat o anchetă după ce Colegiul Medicilor a sesizat faptul că aici se fac proceduri medicale estetice fără autorizație.

Directorul DSP Suceava, Liliana Grădinariu, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că proprietara coaforului a prezentat actele de închiriere a spațiului către clinica din București în care nu se spunea nimic despre proceduri medicale.

„În contractul semnat cu clinica din București, prin care spațiul coaforului era închiriat, se preciza că vor avea loc acolo prezentări de produse, organizarea unor cursuri. Coaforul a fost verificat anul trecut și are toate autorizațiile de care are nevoie, toate produsele folosite sunt autorizate. În momentul în care veneau reprezentanții clinicii de la București în coafor nu se desfășurau alte activități. Noi le-am interzis să închirieze spațiul coaforului pentru activități care nu sunt autorizate”, a declarat Grădinariu.

Anchetele în cazul coaforului în care ar fi urmat să facă proceduri medicale neautorizate au fost declanșate după ce preşedintele Colegiului Medicilor din Suceava, dr. Sorin Hâncu, a găsit un pliant în care clinica făcea reclamă la procedurile medicale și sesizat Poliţia pentru a începe o anchetă.

„Am depus o sesizare la Poliție în care am reclamat faptul că niște indivizi, nu pot să le spun doctori pentru că nu i-am cunoscut, vin la Suceava și practică niște proceduri medicale în mod ilegal. Nu erau înregistrați la noi și nu au niciun fel de autorizații. (…) Am înțeles că au mai fost în luna decembrie încă o dată. Noi am prins un pliant de-al lor unde își făceau reclamă și mergeam la un coafor unde desfășurau această activitate. Este foarte periculos! Aveau și un calendar cu deplasările lor în toată țara aceasta”, declara pentru corespondentul MEDIAFAX președintele Colegiului Medicilor Suceava, dr. Sorin Hâncu.

În anunţurile publicitare din oraş, salonul unde urmau să aibă loc aceste proceduri ar fi oferit mărire de buze şi pomeţi, ştergerea ridurilor, „cocktailul frumuseţii” cu vitamine, umplere şi depigmentare de cearcăne, lipoliză (slăbire localizată) şi terapia „Vampir”. Anunţuri au fost postate şi pe pagina de Facebook, însă acestea au fost şterse. Operațiile estetice ar fi urmat să aibă loc miercuri.