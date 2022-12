Dumitru Crudu: O poveste de Revelion sau cum am aflat eu că am un fiu în vârstă de treizeci de ani

Dumitru Crudu este un poet și dramaturg de limbă română din Republica Moldova. Este câștigător al Concursului de dramaturgie „Cea mai bună piesă românească a anului”, organizat de Uniunea Teatrală din România (UNITER) și de Fundația Principesa Margareta a României, ediția 2003. Este membru al Uniunii Scriitorilor și al Uniunii Teatrale din Republica Moldova, cât și al ASPRO.

Telefonul începu să-mi țiuie când am intrat în parc. Nu știu cine mă suna, dar mă suna insistent.

- Salut, Nicolae, auzii în receptor o voce melodioasă de femeie.

- Salut...

- Lenuța îmi spune.

- Salut, Lenuța.

- Unde ne-am putea întâlni?

- Poftiți?

- Unde ne-am putea întâlni?

- Să ne întâlnim?

- Da.

- Dar eu nu te știu. Cine ești și de ce vrei să ne vedem?

- M-ai uitat?

- Nici nu cred că te-am cunoscut vreodată. Cred că ai greșit numărul.

- N-am greșit.

- Da de unde ai numărul meu?

- Mi l-a dat Oxana.

- Care Oxana?

- Pictorița de la Teatrul Național. Pe ea o știi?

- Da, o știu.

- Oxana ne-a făcut cunoștință. Eu sunt Lenuța. Bibliotecara din Casa Cineaștilor. Cu care...

-Mi-am adus aminte.

- Ei, atunci unde ne vedem?

- Da tu unde ești?

- În fața Monumentului lui Ștefan cel Mare.

- Vin încolo.

- În cât timp poți ajunge?

- În douăzeci de minute, i-am spus și m-am urcat în troleu. În timp ce mă uitam pe fereastra troleului la trecătorii de pe stradă mi-a părut rău că nu i-am spus să mă aștepte în pizzeria de peste drum de bibliotecă. Am sunat-o, dar avea telefonul ocupat. Pe drum, mi-am amintit tot. Cum Oxana ne-a făcut cunoștință în cafeneaua Moldova și cum peste vreo două ore am mers împreună la un miting antisovietic. Mi-am adus aminte cum am petrecut-o la bibliotecă și ea m-a invitat înăuntru și mi-a făcut un ceai cu zmeură. La șase, biblioteca se închidea și am plecat împreună. Când portarul a încuiat ușa după noi, ne-am cățărat în bibliotecă pe fereastră, străduindu-ne să nu facem gălăgie ca să nu ne descopere prezența. Dimineața, Lenuța sări pe fereastră în curtea din spate și intră în Casa Cineaștilor pe ușa din față. O lună de zile am făcut dragoste în biblioteca din Casa Cineaștilor, fără ca paznicul să afle vreodată de asta. Apoi eu am plecat la țară, iar când m-am întors, am descoperit că biblioteca din Casa Cineaștilor fusese desființată și nimeni nu-mi putea spune cum s-o găsesc pe Lenuța, iar de atunci au trecut treizeci de ani.

Ea era, cu toate că albise. Am recunoscut-o din prima. Alături de ea se afla un băiat la vreo treizeci de ani, pe care nu-l cunoșteam. Îi semăna leit.

Îmi povesti tot ce i se întâmplase după ce am plecat la țară. Îmi povesti cum rămase gravidă, cum m-a căutat peste tot și nimeni nu-i putea spune cum să mă găsească. Îmi povesti cum a plecat la Moscova ca să nască, pentru a nu se face de râs în Petrești, satul ei de baștină. Îmi povesti că băiatul ăla era al meu și că mi-l lăsa mie, iar ea se întorcea la Moscova. Îl scoase din Rusia ca să nu fie mobilizat în armată și trimis pe frontul din Ucraina.

Apoi Lenuța s-a întors la Moscova, iar eu am rămas față în față cu fiul meu, pe care l-am cunoscut pentru prima dată când acesta împlini treizeci și doi de ani. Lenuța se întoarse la Moscova, lăsându-mi-l pe băiatul ei, căutat de poliția și FSB-ul din Rusia pentru a fi trimis pe frontul din Ucraina, unde el nu voia să meargă pentru nimic în lume, și eu trebuia să-l ajut.

Să-mi ajut fiul. Propriul meu fiu, de existența căruia am aflat pentru prima dată când acesta împlini treizeci de ani. Să-mi ajut fiul să rămână în viață.

NOTA AUTORULUI: Acest text este o proză și trebuie citit în această cheie.