Și Dumitru Dragomir e ferm convins că a avut coronavirus în 2019

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir (73 de ani), crede că a fost infectat cu noul coronavirus în 2019. El a spus că nu a fost testat, dar a avut toate simptomele. Dragomir a declarat că a luat virusul din Italia şi că i-a îmbolnăvit şi pe membrii familiei lui.

„L-am avut anul trecut. Foarte rău am fost. Nu m-am testat, dar am avut simptomele astea şi am fost internat în spital. Două săptămâni groaznice. Nu aveam aer, mă sufocam, foarte nasol. Nevasta mea a făcut o formă uşoară. Dar toţi au fost contaminaţi. Şi nepoţii şi copiii”, a declarat Dumitru Dragomir pentru Telekom Sport.

Deşi a simţit pe propria piele ce înseamnă boala, Dumitru Dragomir nu se teme de o nouă îmbolnăvire. Fostul şef al LPF iese zi de zi afară din casă. „Îmi iau măsuri. Mă dezinfectez pe mâini din oră în oră, telefonul la fel, masca nu o dau jos absolut deloc, vin pe jos de acasă, prin marginea parcului. Aş putea să stau în casă, dar sunt încă tânăr, în putere şi vreau să fac de aşa natură încât nepoţii mei să muncească mai puţin”, a mai spus Dragomir.

Și Marius Șumudică (49 de ani), antrenorul lui Gaziantep, crede și el că a fost infectat, după ce a avut la finalul anului trecut o bronhopneumonie severă. Acum, Șumudică e de părere că a avut coronavirus. „Cred că am avut coronavirus în decembrie. Știu tot ce mi s-a întâmplat, au fost exact simptomele acestui virus. Am avut o pneumonie care m-a ținut peste două săptămâni. N-aveam gust, n-aveam miros, am pățit exact ce spun epidemiologii. A avut tot staff-ul, au avut și unii jucători. Am luat virusul și ușor-ușor am dat la tot staff-ul”, a spus Șumudică, la Pro X.

