Dumitru Pelican, despre Cristian Popescu: 'Cel mai mare comentator al tuturor timpurilor a încetat din viaţă'

Ca pe un şoc - aşa a primit fostul comentator sportiv Dumitru Pelican vestea morţii lui Cristian Popescu. Într-o intervenţie la RTV, Pelican a declarat că nu îi vine să creadă că fostul său coleg a încetat din viaţă.

"Aproape că nu îmi vine să cred. Eram la birou când am primit vestea. Cel mai mare comentator al tuturor timpurilor a încetat din viaţă. Era un om extraordinar, un profesionist, un om care iubea sportul cu inimă de copil. (...) Am vorbit cu el în luna martie. Era trist, continua să fie discret ca om, dar vocea lui era tristă. Am simţit că nu era în regulă, dar nu mi-a spus mare lucru. Mi-a spus că o să treacă. Vine vârsta când trebuie să le luptăm şi cu micile probleme de sănătate şi am fost convins că nu era ceva grav, a declarat Dumitru Pelican.