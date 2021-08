După 10 luni de mandat, Nicușor Dan dezvăluie ce a găsit în Primăria Capitalei: 'Jale în domeniul juridic - o instituție cu 5000 de litigii'

Primarul Capitalei Nicușor Dan a vorbit, marți, într-o conferință de presă, despre domeniul juridic, afirmând că a găsit „jale” - o instituție cu 5000 de litigii.

„O să vorbesc de domeniul juridic, înainte de alte domenii, pentru că este coloana vertebrală a unei administrații. Am găsit jale în domeniul juridic: o instituție cu 5000 de litigii. O instituție care avea contracte cu firme de avocatură, dar pe care nu le mai plătise de 2 ani. Vă închipuiți că cineva să aibă un litigiu de 900 milioane de euro și să aibă avocați pe care nu i-a plătit de 2 ani? Am găsit mize de milioane de euro care nu erau atribuite caselor de avocatură respective pentru că primăriei îi era rușine că nu îi plătise de 2 ani. Am reușit să recâștigăm încrederea caselor de avocatură, le-am dovedit că suntem parteneri de încredere și am angajat firme de avocatură specializate, pe licitație evident. (...) Încercăm să reducem numărul acestor litigii. Primăria s-a angajat să plătească lucrări și nu a plătit. Alte litigii vin de la lucrări care s-au prelungit la nesfârșit.”, a spus Nicușor Dan.