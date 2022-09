După 9 zile de proteste, președintele Iranului îndeamnă forţele de ordine să acţioneze 'ferm' împotriva 'răzvrătiţilor'

Preşedintele iranian Ebrahim Raisi îndeamnă forţele de ordine să acţionee ”ferm” împotriva manifestanţilor din Iran, după nouă zile de proteste faţă de moartea tinerei Mahsa Amini, la trei zile după de a fost arestată de Poliţia Moravurilor din cauiză că purta ”veşminte nepotrivite”, manifestaţii în care au fost ucise, potrivit unui ultim bilanţ oficial, 41 de persoane, relatează AFP.

Manifestaţii de susţinere în străinătate ale protestelor din Iram au avut loc sâmbărtă în mai multe ţări - inclusiv în Canada, Statele Unite, Franţa, Belgia, Olanda şi Irak, o ţară care se învecinează cu Iranul.

Aceste manifestaţii iraniene au izbucnit la 16 septembrie, ziua morţii lui Mahsa Amini, la trei zile după ce a fost arestată, la Teheran, din cauză că purta ”veşminte nepotrivite” şi nu respecta strict codul vestimentar al femeilor în Republica islamică.

Potrivit unui ultim bilanţ - nedetaliat, care include manifestanţi şi membri ai forţelor de ordine -, 41 de persoane au fost ucise la manifestaţii.

Însă bilanţul ar putea fi mai mare, iar ONG-ul Iran Human Rights (IHR), cu sediul la Oslo, anunţă că 54 de manifestanţi au fost ucişi în reprimare.

Ebrahim Raisi, un ultraconservator, i-a catalogat pe manifestanţi ”răzvrătiţi” şi a îndemnat, sâmbătă, ”autorităţile vizate să acţioneze ferm împotriva celor care aduc atingere securităţii şi păcii ţării şi poporului”.

El a subliniat, într-un comunicat, ”necesitatea de a face deosebire între manifestaţie şi perturbarea ordinii publice şi securităţii publice”.

Ministerul iranian de Externe a acuzat Statele Unite, inamicul jurat al Iranului, de aceste tumburări şi a ameninţat că ”eforturile de încălcare a suveranităţii Iranului nu vor rămâne fără răspuns”.

Ministrul iranian de Interne Ahmad Vahidi, citat de agenţia oficială iraniană de presă Irna, a declarat să se aşteaptă de la ”puterea judiciară să îi inclupe pe principalii autori ai acestor revolte”, după ce poliţia a anunţat arestarea a 700 de persoane.

Manifestaţii au avut loc sâmbătă seara în mai multe oraşe din Iran, inclusiv la Teheran, unde o înregistrare video devenită virală pe Internet surprinde o femeie mergând cu capul descoperit şi agitându-şi vălul, pe stradă, sfidând astfel reglementările vestimentare strcite impuse femeilor.

În Iran, femeile sunt obligate să-şi acopere părul şi corpul până peste genunchi şi nu au voie, între altele. să poarte pantaloni mulaţi sau blugi cu găuri.

În numeroase imagini de la manifestaţii, devenite virale pe Internet, iraniene îşi ard vălurile.

Partidul reformator ”Uniunea poporului Iranului islamic” a îndemnat sâmbătă statul să anuleze obligaţia purtării vălului şi să elibereze persoanele arestate.

Regizorul iranian Asghar Farhadi, deţinătorul a două Oscaruri, îndemană într-o postare pe Instagram popoarele lumii ”să fie solidare” cu protestatarii din Iran şi salută ”femeile curajoase care manifestează pentru a-şi cere drepturile”.

Aceste manifestaţii sunt marcate de ciocniri cu forţe de securitate, iar vehicule de poliţie sunt incendiate de către protestatari care scandează sloganuri ostile puterii, potrivit presei şi unor activişpti.

Înregistrări video postate online arată, de mai multe zile, scene de violenţă la Teheran şi în alte oraşe mari, ca Tabriz (nord-vest).

Unele dintre aceste înregistrări video surprind membri ai forţelor de securitate care trag cu arma în manifestanţi.

Amnesty International acuză forţele de securitate de faptul că trag ”deliberat (...) cu gloanţe reale în manifestanţi” şi îndeamnă la o ”acţiune internaţională urgentă care să pună capăt reprimării”.

Conexiunile la Internet erau perturbate în continuare, iar acesul la WhatsApp şi Instagram era blocat.

Un site de la Londra, NetBlocks, care monitorizează blocarea Internetului în lume, a anunţat şi blocarea Skype în Iran.

