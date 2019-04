După arestarea lui Julian Assange, Donald Trump jură că NU știe nimic de WikiLeaks, deși a lăudat site-ul de peste 100 de ori - VIDEO

Preşedintele american Donald Trump afirmă că ”nu ştie nimic despre WikiLeaks”, în pofida faptului că a lăudat în numeroase rânduri site-ul specializat în dezvăluirea informaţiilor clasificate, relatează The Associated Press.

Trump a fost întrebat joi, în Biroul Oval, ce părere are despre arestarea fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, la Londra.

”Nu e treaba mea”, a răspuns locatarul Casei Casei Albe în cadrul unei întâlniri cu omologul său sud-coreean Moon Jae-in.

El nu a făcut alte precizări.

Trump a lăudat WikiLeaks de peste 100 de ori în timpul campaniei sale prezidenţiale în 2016, precizează AP.

În acea toamnă, WikiLeaks a divulgat e-mailuri compromiţătoare furate campaniei rivalei miliardarului republican, democrata Hillary Clinton.

Un Assange răvăşit a fost târât afară din Ambasada Ecuadorului la Londra, în care se ascundea de şase ani şi jumătate.

Julian Assange s-a refugiat în ambasada ecuadoriană la Londra în 2012, pentru a evita să fie extrădat către Suedia, unde era acuzat de viol.

În afară de dosarul suedez, Julian Assange se teme că va avea de înfruntat justiţia americană cu privire la publicarea a 700.000 de documente confidenţiale de către Wikileaks, cea mai mare divulgare din Istoria americană.

Departamentul american al Justiţiei a subliniat joi că Assange a fost arestat în virtutea unei cereri de extrădare a Statelor Unite, unde este inculpat de asociere de răufăcători în vederea comiterii unei ”piraterii informatice”, riscând astfel până la cinci ani de închisoare.

Justiţia britanică l-a găsit vinovat, joi, de încălcarea condiţiilor eliberării sale provizorii, o infracţiune în legătură cu care riscă până la un an de închisoare.

"I know nothing about Wikileaks, it's not my thing," Pres. Trump says when asked if he "still loves Wikileaks" following arrest of founder Julian Assange. Then-candidate Trump repeatedly praised the organization during the final weeks of the 2016 campaign. https://t.co/EDXbyTbtEx pic.twitter.com/eEqMMJWCIb