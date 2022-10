Video - După atacul rușilor cu drone kamikaze asupra companiei de energie, în Kiev a izbucnit și un incendiu de proporții

A izbucnit un incendiu la o clădire rezidențială după atacurile cu patru drone din Kiev, de luni dimineața, iar medicii sunt la fața locului, potrivit Reuters. Agenția ucraineană TSN, citând martori oculari, relatează despre nori de fum deasupra clădirii companiei naționale de energie Ukrenergo.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, afirmă că a izbucnit un incendiu la o clădire rezidențială din capitală după „atacurile cu drone”.

Klitschko spune că medicii și serviciile de pompieri se află la fața locului, în districtul Shevchenkivskyi.

Informațiile despre victime sunt în curs de clarificare, a adăugat el.

În această dimineață, biroul președintelui Zelenski a declarat că a fost lovită capitala de „drone kamikaze”.

Cartierul Shevchenkivskyi a fost lovit de mai multe explozii în urmă cu o săptămână, la 10 octombrie.

One of the #Iranian drones failed to reach its destination in #Kyiv. pic.twitter.com/Rcg31gE9os