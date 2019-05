După ce a câștigat Europa League, unul dintre portarii lui Chelsea, Robert Green, și-a anunțat retragerea din fotbal

Robert Green (39 de ani), unul dintre portarii de rezervă ai celor de la Chelsea, şi-a anunţat retragerea din fotbal, la scurt timp după ce londonezii au cucerit al doilea trofeu Europa League din istoria clubului, potrivit MEDIAFAX.

Veteranul a postat un mesaj emoţionant pe reţelele de socializare: "După o seară incredibilă de miercuri din Baku şi după o carieră de 23 de ani care se întinde pe trei decenii, am decis că acum este momentul potrivit să-mi anunţ retragerea din fotbalul profesionist.

Să fac parte din grup şi să celebrez cu această echipă specială după câştigarea Europa League pare un mod potrivit de a încheia ceea ce a fost o poveste uimitoare pentru mine în acest joc.

Am iubit fiecare moment şi mă simt privilegiat pentru că am avut această carieră. Am jucat cu şi împotriva unora dintre cei mai buni jucători din lume şi am experimentat foarte mult din ceea ce fotbalul profesional oferă", a scris Green pe Twitter.

Robert Green a făcut deplasarea cu Chelsea la Baku, dar nu a fost inclus în lot de la Maurizio Sarii, astfel că a rămas în tribună. La finalul partidei, acesta s-a bucurat pentru succesul colegilor săi, a participat la festivitatea de premiere şi chiar a ridicat trofeul, îmbărcat în echipamentul portarilor lui Chelsea. Acesta nu a primit, însă, medalie.

Robert Green şi-a început cariera la Norwich, club care l-a promovat la prima echipă în 1998, Acesta a mai trecut pe la West Ham, unde a apărat timp de şase sezoane, dar şi pe la QPR, Leeds United şi Huddersfield.