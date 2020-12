După ce a fost infectată, Simona Halep dă cărțile pe față: 'Mi-a fost teamă vreo 10 zile, dar apoi am văzut că totul e ok'

Simona Halep a declarat că s-a temut de coronavirus încă din luna martie şi că s-a protejat foarte mult, însă totuşi s-a infectat. Ea sfătuieşte pe toată lumea să se protejeze cât mai mult.

"Mie mi-a fost teamă de acest virus încă din martie, m-am protejat foarte mult, am încercat să mă izolez cât am putut de mult, am stat în casă, chiar şi la Constanţa am fost mai rar, dar din nefericire l-am luat. Mi-a fost teamă vreo 10 zile, dar apoi am văzut că totul e ok. Sfatul meu ca toată lumea să se protejeze pentru că nu se ştie cum acţionează de la om la om. Eu mă bucur că nu am avut simptome mari", a declarat Halep într-un interviu la Digisport.

În 31 octombrie, Halep a anunţat că a fost testată pozitiv cu noul coronavirus.

La 9 noiembrie, Simona Halep a anunţat că s-a vindecat de Covid-19, a mulţumit medicilor de la Matei Balş pentru sprijinul acordat în această perioadă.

