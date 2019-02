După ce a ȘOCAT mapamondul cu declarația că umbla să omoare un 'nenorocit de negru', Liam Neeson revine: 'Nu sunt rasist'

Actorul Liam Neeson, care a spus într-un interviu recent că a încercat să ucidă un "nenorocit de negru", după ce o persoană apropiată lui a fost victima unui viol, a revenit asupra afirmațiilor sale și a declarat că nu este rasist, potrivit bbc.com.

Actorul a declarat, într-un interviu publicat luni de cotidianul britanic The Independent, că, în urmă cu 40 de ani, a fost o perioadă în care a mers pe străzi înarmat cu o bâtă specială așteptând să omoare pe cineva ca să răzbune trauma cuiva apropiat, o femeie care a fost violată de un bărbat de culoare.

Declarațiile sale au stârnit un val de critici acerbe, actorul fiind acuzat de rasism, scrie mediafax.ro.

În ediția de marți dimineață a emisiunii "Good Morning America" de pe postul ABC, Neeson a declarat: "Nu sunt rasist".

"Nu mai simțisem până atunci această nevoie primară de a mă dezlănțui și am întrebat-o (pe prietenă, n.r.) «o cunoști pe această persoană, era un bărbat?». Nu. «Rasa?». A spus că era un bărbat de culoare", a povestit actorul.

"Am bătut în sus și în jos străzile cu o bâtă la mine, în speranța că o să se ia de mine cineva. Îmi e rușine să spun, am făcut asta vreme de o săptămână, în speranța că «un nenorocit de negru» o să iasă dintr-o cârciumă și o să se ia de mine, știi? Ca să am de ce să-l omor", a povestit actorul în interviu.

"Înțeleg nevoia de răzbunare, dar nu duce decât la și mai multă răzbunare, la și mai multe crime, și mai multe crime", a adăugat acesta.

Neeson a declarat pentru ABC că ar fi reacționat la fel dacă ar fi fost vorba despre un irlandez, scoțian, britanic sau lituanian. "Încercam să apăr onoarea cuiva, să o apăr pe draga mea prietenă în acest groaznic mod medieval", a explicat Neeson pentru ABC.

Actorul a explicat că a și apelat la ajutor specializat pentru a trece peste traumă.

Actorul nord-irlandez Liam Neeson, nominalizat la Oscar pentru rolul din "Lista lui Schindler", s-a remarcat şi în alte filme din genuri variate, precum "Pur şi simplu dragoste/ Love Actually", "Batman - Începuturi", trilogia "Taken", trilogia "Cronicile din Narnia", dar şi în alte pelicule mai recente precum "3 zile de coşmar", "Echipa de şoc", "Înfruntarea titanilor", "The Grey: La limita supravieţuirii" şi "The Dark Knight Rises".

Cel mai recent film al său, "Cold Pursuit", în care interpretează rolul unui tată care se răzbună, este adaptarea unei producții norvegiene și va fi lansat în România pe 22 februarie.