După ce a plătit studii de fezabilitate pentru Autostrada Unirii, CNAIR plăteşte acum reactualizarea lor

Directorul general CNAIR Narcis Neaga și reprezentanții firmei Ingineria Especializada Obra Civil Industrial din Spania au semnat joi, la Iași, contractul ce vizează reactualizarea studiului de fezabilitate a unui segment din Autostrada Marii Uniri, pentru tronsonul Târgu Mureş - Târgu Neamţ, potrivit mediafax.

La semnare a participat și ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, informează Ministerul Transporturilor într-un comunicat. Valoarea estimată a contractului este de 17,6 milioane de lei, iar procedura de atribuire nu a fost contestată.

"Am devansat termenul pe care ni l-am asumat, care era pe 15 mai. (...) Am înţeles foarte bine mesajul pe care românii ni l-au transmis vizavi de lipsa unei infrastructuri mari în România, mai ales pe partea Moldovei, am înţeles că acolo unde avem de construit trebuie să accelerăm şi stau 'călare' pe constructor să văd că finalizează lucrările. CNAIR se mişcă într-un ritm foarte alert, pentru că au înţeles şi funcţionarii de acolo că nu mai pot întârzia să evalueze la infinit aceste obiective (...) După semnarea contractului, voi avea o discuţie (...) să vedem cum putem scurta cât mai mult perioada de revizuire a acestui studiu de fezabilitate, cu amendamentul că pe partea noastră, noi ne facem treaba, dar ştiţi foarte bine că suntem condiţionaţi şi de acordul de mediu, care trebuie să parcurgă o procedură destul de vastă pentru a fi obţinut", a declarat ministrul Răzvan Cuc.

Construcţia tronsoanelor Târgu Mureş - Târgu Neamţ şi Iaşi - Ungheni (Republica Moldova) se va realiza prin accesarea de fonduri europene, urmând ca tronsonul Târgu Neamţ - Iaşi să fie construit prin parteneriat public-privat.