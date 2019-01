După ce a pus PSD pe JAR, Andrei Caramitru revine: O să vă explic secretul despre care nu vorbeşte nimeni

După ce a amenințat că dacă USR ajunge la putere ar putere ar putea da o OUG care să anuleze actele normative emise de PSD - ALDE și să trimită politicienii social - democrați la pușcărie, Andrei Caramitru revine. Fiul celebrului actor explică, pe pagina sa de Facebook, strategia din spatele diminuării bugetelor primăriilor din România de către guvernarea PSD - ALDE.

„O şmecherie. În 2019 e şi mai rău. PSD vrea să dea banii la consiliul judeţean (la baronii locali) care să distribuie discreţionar banii “mai jos”. Situaţia este şocantă şi trebuie oprită. O să vă explic secretul despre care nu vorbeşte nimeni : - cele mai mari 14 zone metropolitane (în care trăiesc 35% din oameni), contribuie 85% din totalul taxelor colectate. 85%!!!! Practic nu există economie fiscalizată în afara marilor oraşe (puţinele firme din Teleorman şi din alte judeţe nu plătesc taxe - pentru că sunt deţinute de PSD şi ANAF îi apară) - în Bucuresti de exemplu, doar 30% din taxele colectate rămân în oraş . La fel şi în Cluj şi în celelalte mari oraşe. 70% (!!!!) sunt luaţi şi aruncaţi în alte judeţe - unde se duc banii ??? O mică parte în pensii în judeţele sărace (e normal), însă cea mai mare parte merge în miliarde furate prin Teldrumuri şi alte firme de casă. Şi în salarii aberante în administraţia centrală şi locală date către “noua nomenclatură”: politruci, amante, şoferi şi alti trepăduşi pesedişti analfabeţi care nici măcar nu trec vreo zi la muncă. Gândiţi-vă bine. 70% din taxele pe care le plătiţi voi şi firmele la care lucraţi sunt aruncaţi in mare parte in reţelele corupte ale PSD. 70% !!! Ce trebuie făcut ??? Descentralizare fiscală ! Cel puţin 60% din totale taxele plătite trebuie sa rămână in localitatea de unde au fost plătite . Cel putin !!! Restul de 30-40% trebuie sa meargă in mare parte către proiectele mari de infrastructură, armată şi plata pensiilor pentru oamenii săraci din zonele defavorizate. Atât. 0 către reţelele feudale corupte. Sunt suficienţi bani dacă tăiem corupţia drastic. Statul central trebuie redus dramatic, comunităţile locale trebuie să prospere !!!!”, scrie Caramitru pe pagina sa de Facebook.