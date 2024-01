După lovitura de răsunet din Liban, armata israeliană anunță asasinarea unei 'figuri centrale' a Hamas în Siria

Hassan Akasha a fost ucis în Beit Jinn, a spus armata, o localitate siriană situată în apropiere de Golan-ul sirian, ocupat de Israel, şi de graniţa cu Liban, într-o regiune aflată sub controlul regimului de la Damasc. "Era o figură centrală, responsabilă pentru rachetele lansate către Israel de Hamas de pe teritoriul sirian în ultimele săptămâni", a precizat armata în comunicatul său.

"Nu vom permite ca terorismul (să fie exercitat) de pe teritoriul sirian şi vom face Siria responsabilă pentru orice activitate provenind de pe teritoriul său", a adăugat armata.

De la începutul războiului din Siria în 2011, Israelul a efectuat sute de lovituri aeriene asupra teritoriului sirian, vizând în principal forţe sprijinite de Iran şi Hezbollah-ul libanez, aliaţi ai Damascului şi duşmani ai statului israelian, precum şi armata siriană. Armata israeliană păstrează, în general, cea mai mare tăcere cu privire la operaţiunile care îi sunt atribuite în Siria, repetând neobosit, atunci când este interogată pe această temă, că "nu are niciun comentariu de făcut cu privire la informaţiile din mass-media străine".

Mai devreme în cursul zilei de luni, un oficial de securitate libanez a declarat pentru AFP că un înalt oficial militar din Hezbollah pro-iranian, un puternic partid şiit aliat cu Hamas, a fost ucis într-un atac israelian în sudul Libanului. Armata israeliană nu a comentat acest atac.

Luni după-amiaza, Hezbollah a anunţat moartea "comandantului Wissam Hassan Tawil", ucis în luptă în Liban. Acesta este cel mai înalt oficial militar al Hezbollah ucis de când Hezbollah a deschis frontul cu Israelul pentru a sprijini Hamas.

Aceste două raiduri au loc după moartea numărului doi al Hamas, Saleh al-Arouri, şi a altor şase oficiali şi lideri ai mişcării islamiste palestiniene, într-un atac atribuit Israelului, care a avut loc pe 2 ianuarie, în suburbiile de sud ale Beirutului.

Din 7 octombrie au loc zilnic schimburi de focuri între armata israeliană şi Hezbollah la graniţa dintre Israel şi Liban. Hezbollah susţine că acţionează pentru a sprijini Hamas, care a preluat puterea în 2007, în Fâşia Gaza, unde războiul a intrat în a patra lună.

???? The #IDF eliminated in #Syria the person responsible for launching the rockets of the terrorist organization Hamas from Syria to #Israel.



????️Today (Monday) the IDF killed #HassanAkasha, who was responsible for firing the rockets of the terrorist organization Hamas from… pic.twitter.com/D9j3NEo92b