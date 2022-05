După o jumătate de secol, o comisie din Congresul american organizează prima audiere publică despre OZN-uri

Doi oficiali cu rang înalt din serviciile de apărare americane vor depune mărturie marţi la Washington în legătură cu informaţiile cunoscute de Guvernul Statelor Unite despre obiectele zburătoare neidentificate, în cadrul primei audieri publice dedicate OZN-urilor şi care este organizată în Congresul acestei ţări după o pauză de peste 50 de ani, informează Reuters.

Această audiere în faţa unei comisii de informaţii din Camera Reprezentanţilor are loc la 11 luni după un raport ce a documentat peste 140 de cazuri de "fenomene aeriene neidentificate" (UAP), aşa cum le numesc oficialii guvernamentali americani şi pe care piloţii din armata Statelor Unite le-au observat începând din anul 2004, conform Agerpres.

Termenul mai popular OZN - Obiect Zburător Neidentificat - a fost mult timp asociat cu noţiunea de navă spaţială extraterestră, însă nu a fost menţionat niciodată în raportul despre UAP-uri publicat în iunie 2021.

În schimb, acel raport s-a concentrat asupra posibilelor implicaţii pentru securitatea naţională a Statelor Unite şi pentru siguranţa aviaţiei.

Documentul a inclus totuşi anumite înregistrări video conţinând UAP-uri, dezvăluite anterior de Pentagon, cu enigmatice obiecte zburătoare care prezentau o viteză şi o manevrabilitate ce depăşesc tehnologia cunoscută din aviaţie şi care nu aveau niciun dispozitiv vizibil de propulsie, nici suprafeţe dedicate controlării zborului.

Audierea de marţi va examina concluziile raportului, "o analiză preliminară" redactată pe nouă pagini de Biroul directorului de Informaţii Naţionale (Office of the Director of National Intelligence) şi de un grup operativ condus de Marina americană şi creat de Pentagon în 2020.

"Poporul american merită o transparenţă deplină", a precizat Adam Schiff, preşedintele comisiei de Informaţii din Congresul american, într-o declaraţie făcută săptămâna trecută, anunţând audierea publică de marţi.

Analiştii din serviciile de apărare şi de informaţii care au realizat acea analiză nu au făcut nicio descoperire majoră în ceea ce priveşte originile celor 144 de fenomene studiate, cu excepţia unuia dintre ele, ce a fost atribuit unui mare balon meteorologic care s-a dezumflat.

Grupul operativ din Marina americană aflat în spatele acestui document a fost înlocuit în noiembrie 2021 de o nouă agenţie din cadrul Departamentului Apărării, denumită Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (Grupul de Sincronizare pentru Identificarea şi Gestionarea Obiectelor Aeropurtate).

Ronald Moultrie, care coordonează noua agenţie în calitate de subsecretar de stat pentru informaţii şi securitate, este unul dintre cei doi oficiali de rang înalt care vor depune mărturie în cadrul audierii de marţi. Celălalt oficial este Scott Bray, directorul adjunct al serviciului de informaţii din Marina americană.

Ambii au fost programaţi să depună mărturie în spatele uşilor închise, după audierea publică.

Deşi nu a ajuns la nicio concluzie, raportul de anul trecut afirma că evenimentele de tip UAP nu au la bază, cel mai probabil, o singură explicaţie.

Mai multe date şi analize sunt necesare pentru a se stabili dacă ele reprezintă anumite sisteme aeronautice exotice dezvoltate de o entitate secretă guvernamentală sau comercială sau de o putere străină, precum China şi Rusia, conform raportului.

Analiştii din serviciile de apărare şi de informaţii nu au exlus însă posibilitatea unei origini extraterestre a acelor cazuri UAP, a declarat un important oficial american anul trecut cu puţin timp înainte de publicarea raportului, deşi documentul în sine a evitat orice referire explicită la astfel de posibilităţi.

Cu toate acestea, raportul a reprezentat un punct de cotitură în istoria Guvernului Statelor Unite după decenii în care acesta a deviat de la subiect, a demistificat şi a discreditat observaţiile care făceau referire la obiecte zburătoare neidentificate şi "farfurii zburătoare" şi care datau încă din anii 1940.

Evenimentul de marţi reprezintă prima audiere publică organizată în Congresul american pe marginea acestui subiect de când U.S. Air Force a pus capăt în 1969 unui program despre OZN-uri, care a avut rezultate neconcludente şi care se numea Project Blue Book.

În cei 17 ani de existenţă ai săi, Project Blue Book a alcătuit o listă cu 12.618 relatări privind observarea unor OZN-uri, din care 701 au vizat obiecte ce au rămas în mod oficial "neidentificate". Ulterior, U.S. Air Force a declarat că nu a descoperit niciun indiciu despre o ameninţare la adresa siguranţei naţionale sau dovezi despre existenţa unor nave extraterestre.

În 1966, cu aproape un deceniu înainte să devină preşedintele ţării, Gerald Ford, pe atunci trimisul statului Michigan în Camera Reprezentanţilor şi liderul Partidului Republican în acea cameră, a organizat o audiere în urma mai multor mărturii depuse de persoane care afirmau că au observat lumini strălucitoare foarte ciudate şi forme de mărimea unor mingi de fotbal care zburau la înălţime joasă deasupra oraşului Dexter din Michigan, despre care un oficial din U.S. Air Force a spus - într-o explicaţie devenită ulterior celebră - că erau "gaze de mlaştină".