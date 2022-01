După operația pe coloana vertebrală, recuperarea medicală se face la Spitalul Sfântul Sava

Spitalul Sfântul Sava este un centru medical multidisciplinar, ridicat de la zero în urmă cu doar trei ani. Are o echipă vastă, formată din 180 de medici, asistenți medicali, specialiști în kineto și fizioterapie, infirmieri și personal nemedical. Spitalul deține 118 paturi avizate, ambulanțe de transport pacienți și, de curând, o ambulanță tip C, dotată cu echipamente și personal specializat pe intervenții de urgență și resuscitare. Fiind un spital ridicat de la zero, condițiile de internare sunt la standarde ridicate, asemănătoare unui hotel de 4*, nicidecum unui spital obișnuit. Numărul atât de mare de specialiști raportat la numărul maxim de pacienți care pot fi internați simultan explică atenția deosebită pe care o primește fiecare persoană internată.

Eugenia Petrache, pacientă a Spitalului Sfântul Sava: ”Am ajuns la spitalul acesta în urma unei operații la coloană, o fractură cu semipareză pe partea dreaptă. Atunci când am ajuns aici nu mă puteam mișca, nu mă puteam da jos din pat, nu puteam mânca la marginea patului din cauza durerilor. Evoluția mea a fost cam lentă, dar acum după cum vedeți a mers bine. Mă ridic, merg, e foarte bine.

Pot să spun că e o echipă de profesioniști. Îi felicit cu ocazia asta! Sunt răbdători, înțelegători și asta ajută foarte mult pacientul. Acum pot să mă ridic din pat, să mă așez la masă. Acum plimb eu căruțul, nu mă plimbă el pe mine. Am început chiar și cadrul să-l plimb și să merg și fără, bineînțeles cu puțină supraveghere din partea kinetoterapeutului, ca să nu mă dezechilibrez să cad.”

Spitalul Sfântul Sava acordă servicii de recuperare medicală neurologică, după AVC, postoperatorie, ortopedică, post COVID etc. cu internare, în cele mai bune condiții. Cei 40 de specialiști în kinetoterapie și fizioterapie, masaj terapeutic, lucrează cu pacienții din prima zi de internare, fără pauze în weekend sau în sărbătorile legale, astfel încât exercițiile să aibă continuitate și eficiență, iar recuperarea să fie cât mai rapidă posibil, în funcție de tipologie. Datorită faptului că sunt atât de numeroși, specialiștii acordă atenție deosebită fiecărui pacient, ceea ce explică și rezultatele excelente pe care le obțin.

Spitalul Sfântul Sava deține peste 70 de echipamente medicale de ultimă generație, precum și o ambulanță tip C, dotată cu aparatură de resuscitare și deservită de un echipaj medical specializat în medicina de urgență și, în curând, va deschide și o secție de terapie intensivă cu 18 paturi.

Spitalul Sfântul Sava de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative din Pantelimon (Ilfov) asigură asistență medicală și monitorizare 24/7 bolnavilor oncologici sau cu alte afecțiuni grave, în faze terminale. Îngrijirile paliative se desfășoară în saloane cu 2 sau 3 paturi.

