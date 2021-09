După succesul de la US Open, Emma Răducanu este vânată de marile companii din lume

The Mail on Sunday scrie că două contracte de sponsorizare, cu gigantul de îmbrăcăminte sport Nike şi cu furnizorul de rachete Wilson, în valoare de doar 100.000 de lire sterline împreună, sunt încheiate pe câte un an şi este de aşteptat ca acestea fie să fie reînnoite cu sume de cel puţin 10 ori mai mari sau să fie înlocuite de mărci rivale, conform news.ro

Firma britanică de îmbrăcăminte sport Castore, care are acorduri cu Andy Murray, cu echipa de Formula 1 McLaren, cu naţionala de cricket a Angliei şi cu grupările Wolverhampton, Newcastle şi Rangers din fotbal, este interesată să discute cu Raducanu încheierea unui contract.

Alte mărci globale din domeniile modei, producţiei de automobile şi comercializării produselor de înfrumuseţare care doresc parteneriate cu noua vedetă a tenisului feminin sunt marca japoneză de îmbrăcăminte Uniqlo, Aston Martin, Chanel şi Lacoste, precum şi mai multe companii de criptomonede şi firma de bijuterii Tiffany & Co.

Se vorbeşte despre un acord de şapte cifre pentru ca Emma să devină ambasador al mărcii Tiffany, iar sursa citată menţionează că înţelegeri în valoare de peste cinci milioane de lire sterline ar putea fi încheiate "în câteva luni, în funcţie de ceea ce vor dori ea şi consilierii ei".

Emma Răducanu este reprezentată de IMG, un gigant în domeniul impresariatului sportiv. Max Eisenbud, vicepreşedintele IMG, cel care a fost în spatele profitabilelor contracte de sponsorizare ale rusoaicei Maria Şarapova şi chinezoaicei Li Na, se ocupă personal de viitorul financiar al Emmei.

Expertul în contracte de sponsorizare Conrad Wiacek prezice că Emma va semna mai multe acorduri lucrative înainte ca Australian Open să înceapă, în ianuarie 2022. Perioada dintre US Open şi Australian Open este în mod obişnuit un moment oportun pentru semnarea contractelor.

"Marcile de îmbrăcăminte sportivă, de sănătate, de fitness şi de stil de viaţă sunt toate foarte interesate. Nu este nimeni ca ea în tenisul britanic în acest moment. Ceea ce este în favoarea ei în mod covârşitor este faptul că este legată de cele trei pieţe distincte şi profitabile, America de Nord, Europa şi Asia, datorită originii sale. Asta îi duce potenţialul de câştig la un nivel uriaş", a spus el.

Consultantul în domeniul sponsorizărilor Nigel Currie crede că, dacă Emma va mai obţine titluri de grand slam, va deveni sportiva cu cele mai cea mai mare câştiguri din toate timpurile din Marea Britanie.

Sportiva cu cele mai mari câştiguri din lume este în prezent japoneza Naomi Osaka, care a obţinut 55 milioane de dolari doar în ultimul an, de la 20 de mărci, printre care Nike, Mastercard, Yonex, Louis Vuitton, Levi's, Nissan, Tag Heuer, Beats şi Panasonic, plus încă 5 milioane de dolari din premii.

Emma Răducanu s-a născut în Toronto, Canada, dintr-un tată român şi o mamă chineză, a crescut în Kent, Marea Britanie, şi a uimit lumea tenisului la New York, unde a câştigat US Open, la 18 ani.