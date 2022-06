După un an şi jumătate, CNCAV se închide, activităţile sunt preluate de Ministerul Sănătăţii, transmite Andrei Baciu

Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Andrei Baciu a anunţat miercuri că după un an şi jumătate Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 se închide, însă activităţile acestuia sunt preluate de Ministerul Sănătăţii, potrivit Agerpres.

"După un an şi jumătate, CNCAV se închide, iar activităţile acestuia sunt preluate de către Ministerul Sănătăţii - România. Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 a fost centrul organizatoric, logistic şi comunicaţional al efortului românesc pentru vaccinarea împotriva COVID-19. O echipă compusă din 67 de oameni, excepţionali din punct de vedere profesional şi uman, responsabili şi motivaţi, a lucrat continuu într-o perioadă delicată, plină de provocări, pentru ca fiecare român să se poată vaccina în siguranţă, simplu şi rapid", a afirmat Andrei Baciu pe pagina de Facebook a platformei RO Vaccinare.El le-a mulţumit colegilor din CNCAV, dar şi celor 40.000 de persoane implicate în mod direct în campania de vaccinare din România, printre care medici şi cadre medicale, angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, dar şi voluntarilor."Tot ceea ce aţi văzut în cadrul campaniei de vaccinare - stocarea, transportul şi distribuirea vaccinurilor în ţară, centrele de vaccinare, asigurarea personalului medical, caravanele şi maratoanele de vaccinare, platforma online ROVACCINARE, echipamentele şi dotările medicale aferente - totul a fost pus la punct de către echipa CNCAV. A fost şi este o reală onoare, dar şi o mândrie adevărată, să fim parte a acestui efort naţional, în urma căruia unul din doi români s-au vaccinat. Vă mulţumesc, dragi colegi!", a susţinut Baciu.Potrivit acestuia, "tot ce a construit" CNCAV nu ar fi fost posibil fără sprijinul şi susţinerea instituţiilor statului la cel mai înalt nivel, organizaţiilor non-guvernamentale, mediul privat, culte religioase, societatea civilă, mass-media sau simpli cetăţeni."Când lucrează în echipă, România a demonstrat că e capabilă să creeze sisteme publice funcţionale, online şi offline. Am redus barierele birocratice şi am îmbunătăţit experienţa cetăţeanului în interacţiunea cu reprezentatul statului. De la activitatea de programare online şi offline şi până la actul medical, procesul de vaccinare s-a desfăşurat eficient, sigur şi modern. (...) La nivel personal, sunt extrem de recunoscător pentru toată această experienţă", a mai afirmat secretarul de stat.