Dusan Uhrin: În repriza a doua a început să ne fie frică de rezultat. A fost dificil

Tehnicianul dinamovist Dusan Uhrin a declarat, duminică seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 0-0, că echipei sale a început să îi fie “frică de rezultat” în repriza a doua şi de aceea nu a mai jucat la fel de bine ca în prima.

“În prima repriză am jucat bine, în prima repriză am avut ocazii, ne-am creat două şanse mari, dar în a doua repriză a început să ne fie frică de rezultat şi nu am mai jucat atât de bine. A fost un meci dificil pentru noi, pentru că CFR este o echipă foarte bună. Nu voiam să pierdem, era important pentru noi. Sper ca meciul viitor să jucăm mai bine. Am fi putut marca, dar Arlauskis a avut o intervenţie precum cele din Europa League. Dar şi Piscitelli a avut o intervenţie bună şi cred că egalul este un rezultat echitabil pentru toată lumea. Fiecare meci este dificil, dar acum trebuie să ne concentrăm să câştigăm fiecare meci în parte şi să urcăm în clasament. Am avut un spirit bun, am reuşit să facem egal cu CFR, când aproape toţi din faţa noastră au pierdut în faţa lor. Acest lucru e foarte important pentru noi. Sigur, trebuie să jucăm mai bine, dar cred că avem şanse mari să fim acolo”, a spusw Uhrin, potrivit telekomsport.ro.

Formaţia CFR Cluj, liderul Ligii I, a remizat, duminică seară, în deplasare, scor 0-0, cu echipa Dinamo, într-un meci din etapa a XVI-a a Ligii I.