E Gabriela Firea un Oprescu doi? (ANALIZĂ)

Răspunsul corect la această întrebare extrem de provocantă este și afirmativ și negativ. În mod paradoxal, în același timp. Depinde doar din ce perspectivă privim lucrurile. Doctorul Sorin Oprescu a candidat și a câștigat Primăria Generală a Capitalei din poziția de independent. Și, tot ca independent, a candidat și la prezidențiale. A fost dislocat de către DNA, în urma unei anchete falsificate, pentru că sistemul dorea să-i pregătească terenul lui Cristian Bușoi. Nu a fost să fie. Dar Gabriela Firea? Va face aproximativ aceeași pași?

Situațiile prezintă asemănări și deosebiri. Gabriela Firea, ca și Sorin Oprescu, a deținut funcția de vicepreședinte al Partidului Social Democrat. Ambii au fost o vreme personalități de primă mărime ale acestei formațiuni politice. Ambii au intrat în coliziune cu liderul partidului. Și au fost scoși pe tușă. Prima deosebire survine însă prin faptul că Sorin Oprescu a candidat și a câștigat Primăria Generală a Capitalei ca indepednet, cu susținerea însă a populației PSD din București, în rândul căreia era extrem de popular. Gabriela Firea a câștigat la un mare scor Primăria Generală a Capitalei, când se afla pe creasta valului PSD. Deci cu susținerea necondiționată a întregului aparat de partid. Și, evident, cu un vot masiv a bucureștenilor.

Menținându-ne la o temă legată de Primăria Generală a Capitalei, mai trebuie să consemnăm și faptul că Oprescu a condus, în condițile în care existau primari și majorități în consiliile de sector non-PSD, uneori chiar ostile acestei partid, dar a avut totuși abilitatea să negocieze cu adversarii politici, beneficind și de aura sa de independent, astfel încât mandatul său a funcționat în condiții relativ bune, până când binomum SRI-DNA a intervenit cu brutalitate punându-l sub cătușe pe primarul general. Situație extrem de gravă și nesancționată până în prezent, dacă ne gândim că avea a doilea număr de voturi după cel al președintelui. În schimb, Gabriela Firea nu s-a confruntat cu Direcția Națională Anticorupție ca instrument politic. Ea a intrat în coliziune cu președintele PSD, după ce a ajuns primar general al Capitalei. Oprescu ar fi candidat cu certitudine pentru un al doilea mandat, pe care avea toate șansele să-l obțină. Și Gabriela Firea, am convingerea, va candida pentru un nou mandat probabil ca independent și poate câștiga în anumite circumstanțe.

Alte asemănări și deosebiri între cei doi există în ceea ce privește intenția de accesare a alegerilor prezidențiale. Sorin Oprescu, aflat pe val, pentru că primise cel mai mare număr de voturi după cel al președintelui de atunci, s-a gândit firește că are toate șansele de a

câștiga alegerile pentru Cotroceni. Deși la acea dată existau candidați PSD pentru această funcție, mai bine profilați decât avem acum. A candidat, dar nu a ajuns în turul doi. Gabriela Firea a admis, pentru prima dată la începutul acestei săptămâni, că nu este deloc exclus să decidă să candideze la sfârșitul acestui an pentru funcția prezidențială. La sfârșitul acestui an, când vor avea loc alegerile, ea va fi, ca și acum, primar general al Capitalei. Va avea așadar, cum a avut și Oprescu la timpul său, o excelentă platformă mediatică pentru lansarea în această competiție. Anunțul este făcut în termeni care nu pot scăpa unei analize atente. Ea afirmă răspicat că, dacă va candida, o va face pentru a-l elimina din competiție pe Liviu Dragnea. Ce șanse are, în comparație cu șansele pe care le-a avut Sorin Oprescu?

Când Sprin Oprescu și-a anunțat intenția de a candida la prezidențiale, în PSD nu se întâmpla nimic deosebit. Partidul nu era măcinat, cum este acum, de lupte interne. Iar la vârful său nu existau persoane controversate sau contestate pe drept sau pe nedrept. Gabriela Firea anunță posibilitatea de a candida la prezidențiale într-unul dintre cele mai complicate momente din istoria recentă a PSD. Aici trebuie să deschid o paranteză. În ciuda aprehensiunilor constante pe care le am față de Victor Ponta și față de majoritatea partenerilor săi politici, care, ca și el, sunt oameni ai „sistemului”, trebuie să admit în mod obiectiv că Pro România este un partid, care se conturează a deveni eligibil în alegerile viitoare. Forța acestuia nu are cum să scadă până la alegerile prezidențiale, dar, în schimb, poate să crească. Victor Ponta și Pro România, cu aproape toți oamenii proveniți din PSD, se confruntă cu un președinte al partidului socialist a cărui popularitate este în continuare destul de grav afectată de condamnările penale pe care le-a suferit, mai degrabă pe nedrept decât pe drept, dar și de politica internă a acestuia, lipsită de orice deschidere și transparență, din ce în ce mai închisă și mai controversată. Este un fapt de necontestat: Liviu Dragnea nu atinge pentru moment gradul de popularitate și de eligibilitate necesar, pentru a se lansa într-o competiție prezidențială, dacă aceasta ar avea loc mâine. Este adevărat, până spre sfârșitul anului, mai este timp pentru o schimbare. Dar nu prea mult.

În raport cu electoratul de Stânga al frontului PSD, Gabriela Firea deține în mod indiscutabil și constant prima poziție în ordinea preferințelor cetățenilor. Greu de presupus ca vreun lider PSD sau un alt afiliat al acestui partid să o poată egala. Când Firea admite că ar putea candida la prezidențiale, nu glumește deloc. A făcut-o după ce și-a evaluat cu atenție șansele.

Dacă Firea va candida, rămâne sub semnul întrebării aparentența ei la PSD. În principiu, ea trebuie să candideze ca independentă, întrucât e clar că Liviu Dragnea, care conduce cu mână de fier PSD, nu va admite să se retragă din cursă, să nu opteze eventual pentru un alt partener politic și să o susțină pe Gabriela Firea. Pentru a candida ca independentă, ea trebuie să părăsească PSD. În mod formal. Dar ieșirea din PSD înseamnă implicit renunțarea la mandatul de primar peneral. Pentru că așa e legea. Ai ajuns primar pe listele unui partid? Vrei să rămâi primar, rămâi în partid fie că-ți place, fie că nu-ți place. Dar dacă că rămâi în partid, cum Dumnezeu mai poți candida ca independent pentru cea mai înaltă funcție în stat?

Ieșirea din dilema de mai sus se poate produce doar în ultimul moment. Gabriela Firea, care beneficiază de o excepțională notorietate, nu are nevoie să se înscrie mai devreme în cursă, pentru a se face cunoscută opiniei publice. Ea poate să facă acest lucru bine-merci în ultimul moment prevăzut de lege. Moment în care ea

își va anunța demisia de la Primăria Generală, urmând să-și consacre timpul rămas campaniei electorale prezidențiale. Același lucru l-ar face, între noi fie vorba, și dacă ar candida ca pesedistă. E clar că în ambele ipostaze trebuie să se autosuspende, pentru a se consacra bătăliei pentru Cotroceni.

Dacă va câștiga prezidențialele, Firea va merge la Cotroceni și, pe modelul Traian Băsescu, va susține o persoană apropiată pentru a candida la Primăria Generală a Capitalei. Ar fi o situație extrem de interesantă sub aspect politic, dacă alegerile pe București ar fi devansate față de alegerile la nivel național. Pentru că Bucureștiul plătește muzica. Și, ca atare, alege repertoriul. Și va da tonul pentru alegerile locale.

Și dacă Firea procedează astfel și nu reușește totuși să câștige Cotroceniul? Ei bine, în această situație, dacă va pierde la un scor rezonabil, dacă în prealabil va reuși să ajungă în al doilea tur, ea va avea toate șansele să intre din nou în cursă pentru Primăria Generală ca independent, după modelul Oprescu, și să câștige, cu susținera electoratelor din ambele tabere socaliste, tabăra lui Dragnea și tabăra lui Ponta. După o asemenea victorie, poziția ei politică ar putea deveni suficient de consolidată, pentru a se bate cu prima ocazie pentru președinția PSD. După ce o organizație oarecare o va reprimi în partid, peste capul lui Livu Dragnea sau după ce, în eventualitatea pierderii alegerilor, Liviu Dragnea își va fi pierdut poziția de lider.

Asistăm așadar la posibilul debut al unei desfășurări senzaționale a unei bătălii politice, să-i spunem interne, din PSD, cu impact major în politica mare.

O analiză de Sorin Roșca Stănescu