E HEMORAGIE în PSD! Încă o deputată TRECE OFICIAL la Pro România

Este hemoragie în PSD! Partidul pierde încă un parlamentar. Oana Silvia Vlăducă deputat PSD de Dâmbovița trece la Pro România.

Ieri, deputatul Georgian Pop a decis să plece și el din PSD înspre Pro România. Aceeași decizie a luat-o, tot în cursul acestei săptămâni, și fostul premier Mihai Tudose.

„Sunt membră a Partidului Social Democrat de peste 20 de ani. Am aderat la un grup politic cu care m-am simțit compatibilă din punct de vedere al valorilor și principiilor declarate. Mi le-am asumat, la rândul meu, le-am respectat și promovat cu fidelitate. În atâția ani, nu de puține ori, viața mea personală s-a confundat cu munca în acest partid. Nu mă plâng. Aici am cunoscut oameni de foarte mare valoare, aici mi-am făcut prieteni adevărați și trainici, am lucrat cu lideri de la care am putut învăța enorm. Munca mea a fost răsplătită și le mulțumesc tuturor.

Din păcate, foarte multe dintre valorile pentru care am aderat la PSD acum două decenii și-au încetat valabilitatea de când partidul a intrat în zodia nefastă a unui lider nefast. În atare condiții, am avut de cumpănit cu privire la parcursul de urmat și am hotărât să mă alătur lui Victor Ponta și Pro România! Nu e deloc ușor să o iau de la capăt, dar sunt puternică și nu mă feresc de muncă. Așa am crescut de mică și așa am înaintat în viață”, a scris Oana Silvia Vlăducă, vineri pe Facebook.

Citește și: Monica Macovei a făcut SPECTACOL la audierile din Comisia LIBE - De nervi, Tudorel Toader a 'amenințat-o voalat'