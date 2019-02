Ecaterina Andronescu, intervenție de ULTIMĂ ORĂ după ce o clădire a universităţii din Sankt Petersburg s-a prăbuşit

Un corp al Universităţii din Sankt Petersburg s-a prăbuşit sâmbătă, iar cel puțin 21 de persoane au fost prinse sub dărâmături. Deşi România nu are un program de schimb de studenţi cu această instituţie de învăţământ, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, susţine că nu este exclus ca printre cei prinși sub dărâmături să fie şi români.

"Noi nu avem relaţii de schimb, de parteneriat cu această universitate, dar nu e exclus să fie studenţi români care merg acolo pe cont propriu sau să fie copiii corpului diplomatic", a declarat Ecaterina Andronescu pentru B1TV.

Serviciile de urgenţă au anunţat că este posibil ca 21 de oameni să fie prinşi sub dărâmături. Agenţia Interfax arată că zidurile s-au prăbuşit chiar în timpul lucărilor de renovare care se făcea în cadrul Universităţii.