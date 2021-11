'Echipa câștigătoare' trece pe Xanax după negocierile cu PSD? Președintele PNL București se lamentează în versuri

Evoluția PNL din ultimele luni, demnă de un scenariu de film, îi lasă descumpăniți pe unii lideri ai partidului. De la „vioara întâi” într-un guvern alături de USR, liberalii s-au trezit pupând unde au scuipat ani de zile. Mai mult, au cedat și funcții importante PSD.

În aceste noi condiții, unii dintre foștii susținători ai lui Ludovic Orban, convertiți peste noapte la „echipa câștigătoare”, dau semne de nemulțumire. Confruntați cu aritmetica parlamentară, favorabilă PSD, și cu oprobiul electoratului dur anti-PSD, liberalii traversează o perioadă a depresiilor.

Cel mai vocal lider PNL împotriva alianței cu PSD pare să fie Ciprian Ciucu, președintele PNL București. După încheierea negocierilor pentru viitorul guvern PSD-PNL-UDMR, Ciucu apelează la versurile unui cântec al lui Leonard Cohen. Primarul Sectorului 6 nu se sfiește să recunoască în comentarii că rezultatul negocierilor cu PSD este cel care i-a provocat nemulțumirea. Versurile lui Cohen sunt grăitoare: „Toată lumea știe că războiul s-a încheiat/ Toată lumea știe că băieții buni au pierdut/ Toată lumea știe că lupta a fost aranjată/ Săracii rămân săraci, bogații devin mai bogați.”

Everybody knows that the dice are loaded

Everybody rolls with their fingers crossed

Everybody knows the war is over

Everybody knows the good guys lost

Everybody knows the fight was fixed

The poor stay poor, the rich get rich

That's how it goes

Everybody knows

Everybody knows that the boat is leaking

Everybody knows that the captain lied

Everybody got this broken feeling

Like their father or their dog just died

Everybody talking to their pockets

Everybody wants a box of chocolates

And a long-stem rose