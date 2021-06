Echipa Câțu câștigă în diaspora: Alexandru Urdas ales președinte PNL Franța

Am placerea de a va anunta ca, incepand cu data de 27 iunie 2021, am fost ales, in urma unei competitii intense si pasionante, presedintele PNL Diaspora Franta. Este mesajul pe care Alexandru Urdas il transmite prin intermediul unei postari. "A fost un eveniment la care am avut onoarea de a conta cu prezenta europarlamentarului si prim-vicepresedintelui PNL, Rares Bogdan, si a Secretarului General, Robert Sighiartau. Multumesc membrilor filialei pentru participarea la acest exercitiu democratic intern. In perioada urmatoare va voi prezenta toti colegii din noua echipa a Biroului Politic PNL Diaspora Franta, insa tin de pe acum sa multumesc celor alaturi de care am pregatit alegerile, printre care Razvan-Alexandru Botez, Ana-Marie Antonie, Adela Rafa, Vasile Vlonga, Florian Diaconu, Ciprian Apetrei, Irina Adam, Dan Cosma, Ionut Plenz, Ciprian Daniel A Munteanu, Andrada Dugan, Anamaria Nia Cc, Alexandra Bejan, Ioana și Paul Stefanut, Silviu Costiniuc, Roxana Alina Bota, Valentin Lenghel, Vasile Popa, George Andrei si multi altii. Ne asteapta 4 ani extraordinari, ani in care vom pune pe primul loc valoarea, performanta si relevanta acțiunilor noastre in interesul romanilor si al Romaniei!' mai mentioneaza acesta.