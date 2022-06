Echipa cu care Tadej Pogacar (UAE Emirates) atacă Turul Franţei 2022 a fost definitivată

Aceşti patru rutieri sunt polonezul Rafal Majka, danezul Mikkel Bjerg, americanul Brandon McNulty şi norvegianul Vegard Stake Laengen, la care se adaugă la ediţia din acest an a Marii Bucle sprinterul italian Matteo Trentin şi noii sosiţi în intersezon, neozeelandezul George Bennett, spaniolul Marc Soler. În schimb, elveţianul Marc Hirschi este principala absenţă a echipei arabe.''Am muncit foarte mult tot anul în echipă pentru a pregăti acest tur. A fost un an pozitiv pentru echipă până acum şi sper să continuăm acest început'', a declarat Tadej Pogacar.''Ambiţia noastră este să câştigăm cursa. În fiecare an, provocarea de a câştiga Turul devine din ce în ce mai grea, tot ce putem face este să ne pregătim cât mai bine'', a adăugat directorul Joxean Matxin Fernandez.Turul ciclist al Franţei 2022 va debuta vineri 1 iulie, la Copenhaga, cu un contratimp individual de 13,2 km.Danemarca va găzdui şi următoarele două etape, pe 2 şi 3 iulie, înainte ca plutonul să plece către Franţa, pe 4 iulie. Cursa din Hexagon, care va avea şi o incursiune în Elveţia, în etapele a 8-a şi a 9-a, se va încheia pe 24 iulie, la Paris, pe celebrul bulevard Champs Elysees.