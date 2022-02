Echipa feminină de fotbal a Statelor Unite şi Federaţia americană de fotbal au ajuns la un acord prin care s-a rezolvat litigiul privind salariile cu băieții

Echipa feminină de fotbal a Statelor Unite (USWNT) şi Federaţia americană de fotbal (US Soccer) au ajuns la un acord prin care s-a rezolvat litigiul privind salariile egale cu ale omologilor masculini, care dura din anul 2019, transmite Reuters, citat de Agerpres.

''Suntem încântaţi să anunţăm că, în funcţie de negocierea unui nou contract colectiv, noi am rezolvat disputa noastră de lungă durată cu privire la egalitatea de remunerare şi cu mândrie ne implicăm împreună într-un angajament comun de a avansa egalitatea în fotbal. Să ajungem până în ziua de azi nu a fost uşor. Jucătoarele echipei naţionale a SUA au obţinut un succes fără precedent în timp ce luptau pentru a primi o remuneraţie egală pentru sine şi sportivele viitoare'', se arată într-un comunicat comun al U.S. Soccer şi USWNT.Ziarul New York Times a relatat că în conformitate cu termenii acordului, jucătoarele americane vor primi suma de 24 milioane dolari şi un angajament al US Soccer de a egaliza salariile între băieţi şi fete la echipele naţionale ale Statelor Unite.Jucătoarele de fotbal au dat în judecată US Soccer în 2019, susţinând o discriminare de gen în salarii, condiţii de transport, de cazare şi de joc. Campioanele mondiale cereau atunci suma de 66 milioane dolari ca despăgubiri.US Soccer a argumentat atunci că echipa feminină a primit mai multe compensaţii faţă de echipa masculină în ultimul deceniu.În mai 2020, o instanţă din California a respins solicitarea jucătoarelor la compensaţii egale, dar a admis pretenţiile lor în ce priveşte condiţiile de joc.