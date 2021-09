Echipa Germaniei de ştafetă mixtă a câştigat aurul la Mondialele de ciclism de şosea care se desfăşoară în Belgia, la Bruges, devansând miercuri Olanda şi Italia, scrie AFP, citat de agerpres.

Germania a fost cronometrată în 50:49 pe distanţa de 44,5 km, fiind urmată de Olanda (+12) şi Italia (+37).

Cursa a consemnat şi retragerea din activitate a uneia dintre cele mai proeminente figuri ale plutonului, ciclistul german Tony Martin, de patru ori campion mondial la contratimp şi de zece ori campion naţional.Tony Martin, 36 ani, originar din Cottbus, părăseşte după 14 ani plutonul profesionist, după o carieră strălucitoare în care se mai remarcă 5 victorii de etapă în Turul Franţei, două în Turul Spaniei, victorii la general în cursele Paris-Nisa şi Eneco Tour.Duminică, la Bruges, în prima zi a Mondialelor de şosea, Tony Martin s-a clasat pe locul şase în proba individuală de contratimp (43,3 km), la 1min17sec de învingător, italianul Filippo Ganna.''Contratimpul individual şi ştafeta mixtă de la Mondiale vor fi ultimele mele curse. Nu a fost o decizie uşor de luat. Ciclismul a fost parte din viaţa mea atât de mult timp, cu suişuri şi coborâşuri, cu mari succese şi eşecuri, căzături şi reveniri. Am realizat ceea ce mulţi tineri ciclişti visează să facă. În ultimele luni m-am gândit mult ce aş putea face după ciclism. Am avut şi căzături grele anul acesta, mă întrebam dacă mai sunt gata să fac faţă riscurilor sportului nostru. Am decis că nu mai continui, mai ales pentru că măsurile de securitate nu s-au schimbat prea mult în ciuda numeroaselor discuţii despre rute trasee şi bariere'', afirma campionul german, care din 2019 apără culorile echipei olandeze Jumbo Visma.