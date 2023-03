Echipa lui Trump, obligată de o instanță să ofere acces la probele privind documentele clasificate în cauză

O instanţă judiciară a cerut, miercuri, echipei legale a fostului preşedinte Donald Trump să furnizeze informaţii relevante în investigaţia privind presupusa deţinere neautorizată a unor documente clasificate în reşedinţa din Mar-a-Lago, Florida, scrie Mediafax.

Decizia a fost emisă de un complet de trei judecători de la Curtea de Apel din Districtul Columbia. Instanţa a respins încercările avocaţilor lui Donald Trump de a bloca prezentarea de documente în cazul posibilei încălcări a procedurilor prin deţinerea de date clasificate în reşedinţa din Mar-a-Lago, conform publicaţiei The Hill şi agenţiei The Associated Press.

Surse judiciare citate de postul ABC News afirmă că unul dintre avocaţii lui Donald Trump va trebui să prezinte în instanţă documente relevante pentru investigaţie.

Agenţii Biroului Federal de Investigaţii (FBI) au colectat în august 2022 documente din reşedinţa lui Donald Trump din Mar-a-Lago (Florida), iar cazul este anchetat de un procuror special, Jack Smith. Autorităţile susţin că erau documente clasificate, dar Trump afirmă că documentele fuseseră declasificate de el în timp ce era preşedinte.

Într-un dosar separat, Donald Trump riscă să fie inculpat de o instanţă din Manhattan (New York) într-un caz privind presupusa furnizare de informaţii false despre plăţi făcute în campania electorală din 2016. Donald Trump a afirmat că ar putea fi plasat în arest preventiv în această investigaţie. Trump le-a cerut simpatizanţilor să organizeze proteste. Procurorul Alvin Bragg, din Manhattan, a început recent prezentarea dovezilor într-o anchetă privind o plată de 130.000 de dolari efectuată de Michael Cohen, fostul avocat personal al lui Trump, către o actriţă de filme pentru adulţi, Stephanie Clifford (care are pseudonimul de scenă Stormy Daniels), în campania electorală din 2016. Actriţa a susţinut că a avut o relaţie cu Donald Trump în urmă cu zece ani, dar Trump a negat acest lucru.

Donald Trump, care a fost preşedinte al SUA în perioada 2017-2021, s-a înscris în cursa electorală pentru desemnarea candidatului Partidului Republican în scrutinul prezidenţial din 2024.