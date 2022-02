Echipa națională de volei feminin are un nou selecționer. Guillermo Hernandez: Am antrenat aici un an şi a fost unul dintre cei mai frumoşi ani ai carierei

"Am antrenat aici un an şi a fost unul dintre cei mai frumoşi ani ai carierei, pentru că am întâlnit oameni deosebiţi. Imediat ce am pus piciorul în România, aceleaşi frumoase impresii, oamenii la fel de drăguţi, domnul preşedinte, oamenii din federaţie... E un început foarte bun. România are un viitor foarte frumos în volei, are multe jucătoare tinere care, sub îndrumarea corectă şi cu sprijinul federaţiei - şi văd că noua conducere vrea să facă multe lucruri frumoase - pot avea un viitor strălucit", a declarat Guillermo Naranjo Hernandez, selecţionerul naţionalei feminine de volei a României.

"Domnul Naranjo a avut un lucru un plus faţă de ceilalţi contracandidaţi, pentru că a spus că în special în primul an nu îl interesează în special partea materială, ci vrea să demonstreze ceea ce are de făcut, să vedem dacă într-adevăr lucrurile sunt corecte şi apoi să facem un contract pe o perioadă mai lungă. Deci contractul este pe un an. Iar obiectivul este calificarea la Campionatul European 2023", a spus şi Adin Cojocaru, preşedintele Federaţiei Române de Volei.

Potrivit unui comunicat remis News.ro, procesul de selecţie a noului selecţioner a fost unul lung, pentru că oficialii români au încercat să găsească omul potrivit pentru această funcţie.

"Am pornit de la 8 antrenori. Am mai avut trei CV-uri, deci 11, iar în final au rămas trei: doi italieni şi un spaniol. Am discutat cu fiecare, am avut două runde de discuţii cu fiecare din cei pe care i-am selectat. În discuţiile ei, le-am cerut să răspundă la un set de întrebări. În primul rând, care este nivelul de cunoaştere a sportivelor vis-a-vis de campionatul naţional. Pentru că este extrem de important să ştii să preiei sau să ai cunoştinţe despre sportivii care îşi desfăşoară activitatea, 99% din ei, în campionatul naţional", a afirmat Adin Cojocaru, preşedintele Federaţiei Române de Volei.

Unul din obiectivele noului antrenor va fi acela de a încerca să o convingă pe Alexia Căruţaşu că naţionala României este echipa la care se poate dezvolta aşa cum visează. Ea a depus la finalul anului trecut o cerere pentru a evolua pentru Turcia.

"O să fac tot ce ţine de mine ca ea să se simtă confortabil şi să se convingă că avem un program nou, o nouă viziune, în care vrem ca jucătoarele să simtă că sunt importante, pentru că altfel şi federaţia ar avea de suferit. Vrem ca ea şi nu numai ea, ci toate jucătoarele, să înţeleagă că sunt importante, că opinia lor este importantă, sănătatea şi viitorul lor sunt importante şi că noi suntem aici pentru a ne asigura că evoluţia lor creşte" - Guillermo Naranjo Hernandez, selecţionerul naţionalei feminine de volei a României.

De altfel, tehnicianul iberic a demonstrat că deja cunoaşte foarte bine fondul de jucătoare, acesta fiind unul din punctele la care a impresionat. El a făcut prezentări ample pentru zeci de jucătoare, pornind de la cele mai experimentate şi încheind cu cele mai tinere.

"Una din întrebările pe care le-am adresat tuturor antrenorilor se referea la cum vede fiecare dintre ei strategia dezvoltării naţionalei ţinând cont că media de vârstă a echipei naţionale participante la Campionatul European a fost de 22 de ani şi 6 luni. Am rămas plăcut surprinşi, pentru că în colectivul de jucătoare a inclus o serie de sportive care au participat la Campionatul Mondial de junioare din Mexic. Ceea ce înseamnă că valoarea respectivă a fost recunoscută şi încearcă să construiască cu aceste sportive talentate", a afirmat Adin Cojocaru, preşedintele Federaţiei Române de Volei.

În ceea ce îl priveşte, tehnicianul se autocaracterizează ca fiind un antrenor temperamental, care preferă jocul rapid şi care trăieşte fiecare fază de joc. El spune că preferă jucătoarele nu foarte înalte, dar rapide, celor foarte înalte, dar lente.

"Sunt o persoană temperamentală. Cred că m-am schimbat puţin cu trecerea timpului. Mi-a fost greu să-mi şterg din minte gândirea de jucător, aşa că uneori mă surprind urmărind un meci din postura de jucător, nu de antrenor. Analizez foarte mult strategia de joc, sunt foarte dedicat echipei mele. Concluzionând, trăiesc fiecare fază de joc şi tot ce stă în puterea mea să fac pentru echipă, fac. Stilul meu preferat de joc e cel rapid. Stilul exploziv, dinamic şi jucătoare care adoptă stilul ofensiv rapid - asta-mi place! Iar jucătoarea mea ideală e una rapidă. Nu-mi place tipul de jucătoare înaltă şi lentă, mie-mi plac cele dinamice, nu neapărat înalte, de 1,85 m – 1,95 m şi rapide mai degrabă decât de 2,10 m şi lente" , a spus Guillermo Naranjo Hernandez, selecţionerul naţionalei feminine de volei a României.

Prima acţiune a noului selecţioner va avea loc la începutul lunii mai, când se va pregăti participarea la meciurile din Golden League, după care, în vară vor avea loc şi calificările pentru Europene. Până atunci, el îşi va definitiva şi staff-ul, care cu excepţia preparatorului fizic, care e grec, va fi format din români.

"Staff-ul este încă în discuţii. Cerinţa noastră a fost ca staff-ul să fie format din antrenori români, pentru că avem nevoie să crească şi antrenorul român. Cerinţă pe care am avut-o şi la celălalt antrenor. Singurul străin pe care îl va aduce este preparatorul fizic, care este grec. Sunt o echipă, de regulă sunt lucruri pe care ei deja le-au stabilit, ştiu ce au de făcut, şi atunci noi nu putem interveni" – Adin Cojocaru, preşedintele Federaţiei Române de Volei.

Pentru a fi siguri că fac mutarea bună, oficialii federaţiei române au cerut referinţe atât de la omologii lor greci, cât şi din Germania, acolo unde spaniolul antrenează la SC Potsdam, ocupanta locului 2 în clasament. Cu naţionala Greciei, selecţionerul a participat la ultimele două Campionate Europene. De altfel şi experienţa acumulată la cârma reprezentativei elene a contat în numire.

"A contat în sensul în care am văzut că echipa Greciei a avut un câştig din locurile în clasamentul mondial, a avansat datorită muncii dumnealui. Am discutat şi cu federaţia greacă, cerând anumite lămuriri, am discutat cu CSM Târgovişte, cu fostul preşedinte, domnul Prisăcaru, am vorbit în Germania, adică am luat toate informaţiile necesare ca să ştim la un moment dat care sunt calităţile şi pro şi contra, şi pozitive şi negative ale acestui antrenor", a precizat Adin Cojocaru, preşedintele Federaţiei Române de Volei.

Chiar dacă a plecat din România de patru ani, Guillermo Naranjo a păstrat amintiri foarte plăcute din perioada petrecută la Târgovişte. În plus, încă mai ştie cuvinte în limba română şi abia aşteaptă să mănânce o ciorbă a la grec:

"Am amintiri foarte plăcute de atunci. Vorbeam cu domnul preşedinte şi-i spuneam că am petrecut minunat cu fostul preşedinte de la CSM Târgovişte şi cu toţi oamenii din Târgovişte. Am doar amintiri plăcute, mi-am făcut mulţi prieteni şi am lucrat bine cu cei din staff. Doar amintiri frumoase. Ştiu să mai spun , , Dacă mă gândesc mai mult, găsesc mai multe, sunt multe cuvinte din latină, e foarte asemănătoare cu spaniola, - e acelaşi cuvânt, nu?".

El recunoşte că, deşi este un mare susţinător al lui Real Madrid, nu a fost neapărat un fan al lui Cristiano Ronaldo.

"Sunt fan Real Madrid. Nu al lui Cristiano Ronaldo, dar dacă trebuie să aleg între el şi Messi, îl aleg pe Cristiano Ronaldo" - Guillermo Naranjo Hernandez, selecţionerul naţionalei feminine de volei a României.

Născut la 18 iunie 1977, Guillermo Naranjo Hernandez se află la a doua experienţă de selecţioner din carieră. El a mai antrenat în perioada 2018 – 2021 naţionala Greciei, cu care a participat la ultimele două turnee finale ale Campionatului European. La ediţia din 2019 a ocupat locul 14 (România a fost pe 13), iar la ediţia din 2021 s-a clasat pe poziţia a 22-a (România a fost pe 23).

Din sezonul 2018/ 2019 este antrenorul echipei feminine SC Potsdam, ocupanta locului secund în clasamentul din Germania. Nu este la prima experienţă în Bundesliga, deoarece în perioada 2013-2017 a antrenat-o pe Allianz MTV Stuttgart, cu care a cucerit Cupa Germaniei (2015 şi 2017) şi Supercupa Germaniei (2016). În 2015 şi în 2017 a terminat pe locul 2 în campionat.

Antrenor la CSM Târgovişte în sezonul 2017/ 2018 – a terminat atunci pe locul 4, după CSM Bucureşti, Volei Alba Blaj şi Ştiinţa Bacău - Guillermo Naranjo Hernandez a condus în sezonul 2018/ 2019 formaţia poloneză de primă divizie Enea PTPS Pila.