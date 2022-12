Echipa Olympique Marseille a învins , cu scorul de 6-1, formația Toulouse FC

Echipa Olympique Marseille a învins clar pe teren propriu, cu scorul de 6-1, formaţia Toulouse FC şi a urcat pe locul al treilea în campionatul de fotbal al Franţei, care s-a reluat după o pauză de 45 de zile, generată de Cupa Mondială din Qatar, conform Agerpres.

Golurile au fost marcate de Valentin Rongier (13), Nicolaisen (41 - autogol), Sead Kolasinac (52), Dimitri Payet (62), Cengiz Under (80 - penalty) şi Nuno Tavares (82) pentru gazde, respectiv Branco van den Boomen (66 - penalty).În urma acestui succes, Marseille a depăşit-o în clasament pe Rennes, care a pierdut partida disputată în deplasare cu Stade Reims (scor 1-3).Tot joi, echipa OGC Nice, cu românul Rareş Ilie pe banca de rezerve, a remizat pe teren propriu (0-0) cu formaţia RC Lens, ocupanta locului secund în clasament, după liderul PSG.Rezultate înregistrate în etapa a 16-a din Ligue 1:MiercuriTroyes - FC Nantes 0-0AC Ajaccio - Angers 1-0A marcat: Belaili (40 - penalty).Auxerre - AS Monaco 2-3Au marcat: Mbaye Niang (30 - penalty), Youssouf Fofana (68 - autogol), respectiv Ben Yedder (45+3 - penalty), Ben Seghir (58, 85).Clermont Foot - Lille OSC 0-2Au marcat: Angel Gomes (68 - penalty), Bayo (90+4).Brest - Olympique Lyon 2-4Au marcat: Pereira Lage (29), Mounié (72), respectiv Caqueret (21), Cherki (32), Lacazette (35 - penalty), Tete (49).Paris Saint-Germain - RC Strasbourg 2-1Au marcat: Marquinhos (14), Mbappe (90+6 - penalty), respectiv Marquinhos (51 - autogol).JoiLorient - Montpellier 0-2Au marcat: Savanier (3), Wahi (22).Stade Reims - Rennes 3-1Au marcat: Folarin Balogun (6, 84), Flips (22), respectiv Theate (45+1).Olympique Marseille - FC Toulouse 6-1Au marcat: Rongier (13), Nicolaisen (41 - autogol), Kolasinac (52), Payet (62), Under (80 - penalty), Tavares (82), respectiv van den Boomen (66 - penalty).OGC Nice - RC Lens 0-0Clasament:1. Paris Saint-Germain 44 puncte (16 jocuri)2. RC Lens 37 p (16 j)3. Olympique Marseille 33 p (16 j)4. Rennes 31 p (16 j)5. AS Monaco 30 p (16 j)6. Lille OSC 29 p (16 j)7. Lorient 28 p (16 j)