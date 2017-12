Echipa primăriei Sectorului 1 a dat lovitura: Vasile Maftei a semnat cu Academia Rapid

Academia Rapid Bucuresti, grupare de Liga 4 din Romania, a anuntat un prim transfer oficial al acestei ierni, e vorba de un fost mare jucator al Rapidului din Giulesti care se intoarce "acasa".

"Bine ai revenit acasa, capitane", a fost mesajul pe pagina oficiala de Facebook a echipei pentru Vasile Maftei, fostul capitan din Giulesti, care a evoluat pentru Rapid intre 2001 - 2009, bifand 265 meciuri si marcand de 9 ori.

Vasile Maftei a semnat pentru trupa antrenata de Constantin Schumacher dupa ce ultima data a evoluat in Liga 1 la FC Voluntari. Jucatorul nascut la Falticeni are 36 de ani si a mai bifat in cariera sa echipe ca Tractorul Brasov, Unirea Urziceni, CFR Cluj, Concordia si ASA Targu Mures, conform ziare.com. El va putea juca pentru Rapid din returul campionatului Ligii 4, care va incepe in luna martie 2018.