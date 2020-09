Echipa României a obținut rezultate foarte bune la Belgrade Triathlon Day

Echipa României de triatlon a participat la competiţia Belgrade Triathlon Day cu un lot foarte numeros format din 45 de sportivi cu vârste între 12 şi 23 de ani. În cadrul acestui eveniment s-a desfăşurat şi Cupa Europeană de Juniori, unde s-au remarcat Delia Dudău, Alice Perjoiu şi Andreea Iordache, respectiv locul 7, 8 şi 9 la fete, şi Erik Rogoz, Vlad Remzing şi Albert Stratulat, respectiv locurile 9, 10 şi 11", se arată într-un comunicat al FRTRI, relatează Agerpres.

Rezultate remarcabile au fost la cadeţi, unde sportivii noştri au dominat competiţia de aquatlon: Bianca Rusu Eremia - locul 1, Maria Amalia Singuran - locul 2, Ariana Chiş - locul 1, Alexandra Sophie Iofciu - locul 3 (cadete), Darius Octav Teişanu - locul 1, David Jipescu - locul 3, Carol Popa - locul 1, Raul Petre - locul 2, Lucas Grigoriu - locul 3 (cadeţi).

"Pentru Triatlon România, această deplasare a fost foarte necesară pentru a păstra motivaţi sportivii într-un sezon cu foarte puţine competiţii. Nu în ultimul rând am avut ca obiectiv şi o radiografie mai clară din punct de vedere al performanţei şi a altor aspecte cum ar fi lucrul în echipă în anumite situaţii, deoarece unul dintre obiectivele mele este ca dintr-un grup să devenim o echipă. Încă odată am fost impresionat de dorinţa acestor sportivi de a concura şi de determinarea lor, deoarece a fost o deplasare foarte grea, cu multe ore de mers cu maşina din cauză că nu am avut voie să stăm peste noapte în Belgrad şi am fost nevoiţi să folosim un permis de doar 12 ore. Nu am auzit nici un sportiv care să se plângă, toţi şi-au dorit să concureze chiar şi în aceste condiţii dificile, pentru mine este un factor foarte motivant să lupt pentru aceşti copii", a declarat preşedintele interimar al FRT, Vlad Stoica.

Surpriza competiţiei a venit de la Cupa Serbiei pe distanţa sprint unde Ştefan Chindriş şi Alex Toma au ocupat locurile 1, respectiv 2.