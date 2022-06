Echipajul românesc format din Simone Tempestini şi Sergiu Itu a urcat pe locul al treilea în clasamentul general al Campionatului European de Raliuri, duminică, după etapa a patra a sezonului, Raliul Poloniei, fiind cea mai bună poziţie a unui pilot român din istoria competiţiei continentale, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.

Tempestini, aflat la volanul unui model Skoda Fabia Rally2 Evo, a încheiat pe 5 în Polonia şi a fost al doilea în cea mai importantă probă a raliului, power stage-ul Milki 2, astfel că îi va depăşi în clasamentul european pe spaniolul Javier Pardo şi pe portughezul Armindo Araujo.

Cu un total de 55 de puncte, pilotul de la Napoca Rally Academy este este pe 3 în clasamentul general la jumătatea sezonului. Doar spaniolii Efran Llarena (89 puncte) şi Nil Solans (65 puncte) îl depăşesc pe român, astfel că Tempestini poate spera la un rezultat istoric pentru motorsportul românesc la finalul sezonului din ERC după ce acum şase ani a devenit campion mondial la juniori, potrivit Agerpres.ro.

Polonezii Mikolaj Marczyk/Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia Rally2 EVO) au câştigat cursa, cu timpul de 1 h 38 min 05 sec 4/10, urmaţi de suedezii Tom Kristensson/Andreas Johansson (Hyundai i20 R5), la 10 secunde, de estonienii Ken Torn/Kauri Pannas (Ford Fiesta Rally2), la 18 sec 1/10, spaniolii Efren Llarena/Sara Fernandez (Skoda Fabia Rally2 EVO), la 34 sec 7/10, în timp ce Tempestini şi Itu au încheiat la 35 sec 9/10.

''Am avut un ritm bun şi suntem mulţumiţi per total, însă cred că puteam obţine ceva mai mult dacă nu aveam o pană chiar pe penultima probă specială şi am fost mult mai precauţi pe final. Suntem mândri că steagul României e pe podiumul Europeanului, dar mai avem încă jumătate de sezon şi e important să ne menţinem şi de ce nu să putem urca'', a spus Tempestini la finalul raliului.

Echipajul Norbert Maior/Francesca Maior (Peugeot 208 Rally4), care a abandonat sâmbătă din cauza unei bielete rupte, a continuat cursa duminică şi s-a clasat pe locul 39 la general, pe 9 la categoria ERC4J şi pe 12 la ERC4.

Următoarea etapă din Campionatul European de Raliuri va avea loc în perioada 1-3 iulie în Letonia, însă până atunci Simone Tempestini va lua startul pe plan intern, în Raliul Bucovinei, etapă programată să aibă loc chiar săptămâna viitoare.