Echipe medii de căutare-salvare în caz de cutremur în Timiş, Dolj şi Iaşi. Anunțul lui Raed Arafat

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a anunțat că vor fi create echipe medii de căutare-salvare în caz de cutremur şi în judeţele Timiş, Iaşi şi Dolj, în plus faţă de ceea ce există deja.

Raed Arafat a fost întrebat, sâmbătă, la TVR Info cât de pregătiţi sunt salvatori în caz de cutremur.

“Salvatorii au fost pregătiţi mult mai bine ca acum câţiva ani, am văzut că deja îi trimitem afară cu echipamente moderne, echipamentele respective nu sunt numai la echipele care au plecat afară. Fiecare judeţ are câte două containere cu echipamente complete de căutare-salvare sub dărâmături ceea ce înseamnă că fiecare judeţ ar putea să aibă două echipe uşoare de 20 -25 de persoane pe lângă echipa care este cea a unităţii speciale de la IGSU de la Ciolpani. Acum pregătim o echipă la Bucureşti, echipă medie, cea de la Ciolpani vrem să o transformăm în echipă grea şi din discuţiile pe care le-am avut cu domnul prim-ministru şi cu domnul ministru urmează să creăm echipe medii în judeţul Timiş, în judeţul Iaşi şi în judeţul Dolj, suplimentare faţă de ce avem. Asta înseamnă că sunt echipe care sunt autorizate, care au proceduri la nivel înalt şi o ţară să aibă patru echipe de acest gen este deja foarte rar. Asta nu înseamnă că fiecare judeţ să nu aibă echipa lui chiar dacă nu este certificată de Naţiunile Unite această echipă înseamnă este pregătită, are echipamentele, are tot”, a afirmat Arafat.

El s-a referit şi la importanţa sistemului integrat la IGSU care şi-a dovedit eficienţa.

“Noi mai avem un specific al IGSU şi al sistemului nostru de urgenţă – un sistem integrat. Este un sistem care şi-a dovedit eficienţa funcţionând mai multe componente din el împreună: medical, căutare-salvare, tot şi în urgenţele de zi cu zi, dar şi în urgenţele majore. Faptul că IGSU este o instituţie naţională, cu statut militar şi care răspunde la comandă imediat este un avantaj major în răspunsul la dezastre. Pentru că în ţările unde sistemele de urgenţă sunt descentralizate, mobilizarea lor pe plan naţional este mult mai grea şi necesită mult mai multe proceduri şi aprobări de autorităţile locale, judeţene decât un sistem cum este al nostru care automat de la nivelul comenzii poţi automat să iei decizia de mobilizare a unui procent din sistem către zona calamitată şi să stabileşti şi nişte reguli. Noi avem nişte reguli prestabilite deja de mişcare fără ordin pentru că este posibil să pierdem comunicaţiile o perioadă după cutremur, nu putem să spune la echipele noastre din toată ţara aşteptaţi ordinul. Nu. Acum fiecare judeţ ştie ce are de mobilizat şi se mobilizează automat după ce se află că a fost un cutremur major până ce se primeşte un ordin de ajustare a deplasării, fie îi redirecţionează în altă parte, fie îi trimite înapoi acasă, fie îi confirmă să continue drumul către zona unde au plecat ca să câştigăm timp”, a mai declarat Arafat.