Ecologiştii (PER) sugerează Preşedintelui Klaus Iohannis contactarea imediată a omologului chinez

Având în vedere numărul crescător al cazurilor de COVID-19 in România si tinand cont de declaratia Silviei Costinean, medic la Secția de Terapie Intensivă pentru nou- născuți din cadrul Spitalului „Marie Curie” din Capitală, (care a publicat o postare pe Facebook prin care se plangea ca nu ar exista destule teste de coronavirus in spitalele din tara si nici echipamente pentru medici),

solicităm autoritatilor să apese pe cel mai sigur buton si sa apeleze la tarile care s-au luptat deja cu virusul si există rezultate pozitive. Spitalul din Wuhan şi-a făcut treaba! Ultimii pacienti au parasit spitalul insanatositi. Sugerăm Preşedintelui României, Klaus Iohannis, contactarea imediată a omologului chinez şi detasarea in România a unor medici si asistenti care au reusit performanta de a rezolva nucleul pandemiei. Astfel, personalul medical roman va beneficia de experienţa acestora in tratarea românilor in aflaţi suferinţă dar şi de sprijin pentru materialele necesare. Pentru ca preţuim medicii si asistentii medicali din Romania care în această perioadă depun eforturi uriaşe în a-şi face datoria faţă de cetăţeni, PER scoate în evidenţă urmatoarele:

Se preconizează că ne vom confrunta cu o mare problema în mediul rural unde condițiile igienice sunt precare. In eventualitatea creşterii numarului de COVID-19 in mediu rural, resursele materiale se vor epuiza rapid și ne va fi greu sa ne gasim parteneri în vederea achizițiilor. In prezent, toate resursele medicale sunt concentrate pe câteva spitale de specialitate. Celelalte spitale nu sunt “dotate corespunzător”.Ce va fi de facut dacă în curând se vor supraaglomera anumite spitale? Trebuie să ne protejam cetaţenii dar şi medicii, dacă ne dorim ca acestia să aibă randament!

Având în vedere că în unele state, surse medicale internaționale preconizează că pandemia va dura tot anul, cu mai multe sau mai puţine cazuri, recrudescenţă anticipată în noiembrie- decembrie, PER consideră că ar trebui de urgenţă studiată problema de a se pune rapid in funcțiune, în România, fabrici proprii ce să producă măcar o parte din materialele neceare, se spune într-un comunicat semnat de Dănuț Pop, președintele Partidului Ecologist Roman (PER).