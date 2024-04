Economia americană a încetinit peste aşteptări în primul trimestru

Creşterea economiei americane a încetinit până la 1,6% în ritm anual în primul trimestru din 2024, comparativ cu un avans de 3,4% înregistrat în ultimele trei luni ale anului trecut, potrivit unei estimări preliminare publicate joi de Departamentul american al Comerţului, transmite Reuters.

Economiştii intervievaţi de Reuters se aşteptau, în medie, la o creştere a Produsului Intern Brut de 2,4%, estimările variind între 1% şi 3,1%.În primele trei luni ale acestui an, creşterea economiei americane a fost susţinută în principal de cheltuielile de consum. Acestea au urcat cu 2,5%, după un avans de 3,3% în ultimul trimestru al anului trecut. Investiţiile fixe şi cheltuielile guvernamentale la nivel local şi la nivelul statelor au ajutat şi ele la creşterea economiei, în timp ce diminuarea investiţiilor private şi majorarea importurilor au avut un efect negativ asupra PIB-ului.Săptămâna trecută, Fondul Monetar Internaţional şi-a îmbunătăţit estimările referitoare la avansul economiei americane în acest an, până la 2,7%, de la 2,1% cât prognoza în luna ianuarie, graţie performanţelor peste aşteptări în ceea ce priveşte numărul noilor locuri de muncă şi cheltuielile de consum. În primele trei luni ale acestui an economia americană a creat, în medie, 276.000 de noi locuri de muncă în fiecare lună, faţă de o medie de 212.000 de noi locuri de muncă în fiecare lună din trimestrul octombrie-decembrie 2023.Până acum, economia americană a dezminţit scenariile pesimiste vehiculate la finele lui 2022, după campania agresivă de majorare a dobânzilor Rezervei Federale.În prezent, SUA performează mult mai bine decât alte economii avansate, graţie faptului că firmele şi-au refinanţat datoriile, iar consumatorii au profitat de dobânzile mici de dinaintea debutului ciclului de înăsprire a politicii monetare.