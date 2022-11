Ecuadorul spulberă zvonurile de blat: Victorie împotriva gazdelor, în primul meci de la Cupa Mondială din Qatar

Echipa națională a Ecuadorului a câștigat duminică seara meciul de deschidere al Cupei Mondiale din Qatar, împotriva gazelor. Meciuri s-a încheiat cu scorul de 2-0 pentru Ecuador, ambele goluri fiind marcate în prima repriză, de Enner Valencia.

Amintim că zilele trecute un jurnalist britanic de origine arabă susține că oficialii qatarieni ar fi mituit 8 jucători ecuadorieni cu 7,4 milioane de dolari pentru a se lăsa învinși la primul meci al Mondialului.

Partida de pe Stadionul Al Bayt a început cu golul ecuadorianului Enner Valencia, din minutul 3, anulat însă din cauza unui ofsaid, după intervenţia VAR. Ecuador a dominat în continuare desfăşurarea partidei, iar portarul qatarez Al Sheeb a comis un fault asupra lui Valencia în suprafaţa de pedeapsă.

Penalti acordat de arbitrul Orsato pentru sud-americani şi transformat de către Enner Valencia. Tot Enner Valencia a marcat şi golul al doilea al meciului, în minutul 31. Meciul, la care au asistat 67.372 spectatori, s-a încheiat cu victoria Ecuadorului, care este primul lider al grupei A, cu 3 puncte.

Enner Valencia a devenit primul jucător din Ecuador care marchează patru goluri la turneele finale ale Cupei Mondiale.

QATAR: Al Sheeb - Hassan, Khoukhi, Al Rawi - Ahmed, Hatem, Boudiaf, Pedro Miguel - Afif, Almoez (Muntari 72), Al Haydos (Waad 72). ANTRENOR: Felix Sanchez Bas.

ECUADOR: Galindez - Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan - Plata, Mendez, Caicedo (Franco 90), Ibarra Mina (Sarmiento 68) – Valencia (Cifuentes 77), Estrada (Rodriguez 90). ANTRENOR: Gustavo Alfaro.

Cartonaşe galbene: Al Sheeb 15, Almoez 22, Boudiaf 36, Afif 78 / Caicedo 29, Mendez 56

Arbitri: Daniele Orsato (Italia) – Ciro Carbone (Italia), Alessandro Giallatini (Italia) – Istvan Kovacs (România).

