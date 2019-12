Ed Sheeran anunță că face 'încă o pauză' la muzică și rețele sociale

Cântărețul Ed Sheeran a anunțat în ajunul Crăciunului că va face „încă o pauză” la muzică și rețele sociale și a folosit contul de Instagram pentru a-și face cunoscute intențiile, arată Smart Radio păstrând un loc special în playlist pentru artistul britanic, scrie Mediafax.

Interpretul piesei ”Beautiful People” a publicat o fotografie pe care a însoțit-o cu mesajul ”revin imediat” și a explicat ”Salut tuturor. O să fac încă o pauză”.

"Perioada The Divide și turneul mi-au schimbat viața în atâtea feluri, dar acum s-a terminat totul și e vremea să mă duc să mai văd câte ceva și din lume”, a scris muzicianul.

Autorul melodiei ”The Shape Of You” a continuat: "Am funcționat aproape non stop din 2017 așa că o să mă opresc și o să călătoresc, o să scriu și o să citesc. Nu o să apar pe rețelele sociale până nu este momentul să revin”.

"Familiei și prietenilor mei, ne vedem când ne vedem, iar fanilor, vă mulțumesc mult că sunteți mereu uimitori, vă promit că mă voi întoarce cu noi piese când va veni vremea și voi fi trăt ceva mai mult încât să am și despre ce scrie”.