Ede Molnar, campionul european la Cross Country Eliminator: E cea mai mare victorie, chiar cea mai neaşteptată

Ede Molnar este campionul european al probei de Cross Country Eliminator (XCE), titlu cucerit la finalul lunii octombrie, în Turcia, la Sakarya, cu ocazia Campionatului European. Legitimat la clubul Dinamo-Bikexpert Bucureşti, Ede Karoly Molnar deţine şi titlul naţional al probei, conform news.ro.

"Putem să spunem că e cea mai mare victorie, chiar cea mai neaşteptată. Sincer, visam la aşa ceva, dar nu aveam curajul să gândesc atât de departe. Spun asta pentru că, după sezonul trecut, fără să am experienţă la nivel mondial în proba de Eliminator, am început să alerg în cupele mondiale de Eliminator, dar, din păcate, la nici una din cele la care am participat nu am reuşit să obţin un podium. De aceea spun că a fost o mare surpriză chiar şi pentru mine. La final de an, în octombrie, după un sezon foarte lung, să reuşesc să aduc României un tricou de campion european! Pentru mine, acest titlu european este un nou început.

În finală am fost patru rideri şi vă spun sincer că atunci când unuia din cei patru i s-a rupt lanţul, eu mă mulţumeam şi cu locul 3, dar am mi-am spus să profit de urcare, care era final de sprint, apoi am reuşit să intru în prima curbă din postura de lider şi aşa am obţinut primul loc. E cel mai important titlu de până acum, nu pot să fac o comparaţie cu altceva. Cu siguranţă pot să spun că e un vis devenit realitate", spune Ede Molnar la final de an 2023.

"E CEL MAI MARE LUCRU CARE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN LUMEA CICLISMULUI DIN ŢARA NOASTRĂ"

"Mă bucur că România a dat doi campioni europeni la ciclism anul acesta – pe Vlad Dascălu şi pe mine. E cel mai mare lucru care s-a întâmplat în lumea ciclismului din ţara noastră. Sper să mai ajungă şi alţi sportivi pe urmele lui Vlad şi să câştige un tricou de campion ca al lui.

Sincer, nu mă aşteptam ca lucrurile să evolueze atât de mult şi în atât de scurt timp.

Mă uitam zilele trecute la o poză de când se desfăşura primul Eliminator în România, în 2013, în urmă cu zece ani şi, iată, zece ani de muncă investită şi avem un campion european.

Acum, cu acest titlu de campion european pe care l-am cucerit, presiunea e şi mai mare, plus că atragi mai multă atenţie în concursuri, elementul surpriză nu mai există şi toată lumea este cu ochii pe evoluţia ta", a mai declarat Molnar pentru news.ro.