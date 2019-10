Eden Hazard, jucătorul lui Real Madrid: 'Nu a fost ușor să preiau tricoul lui Cristiano Ronaldo'

Eden Hazard (28 de ani), jucătorul lui Real Madrid, a declarat că se hotărâse cu un an înainte în legătură cu transferul său de la Chelsea. De asemeanea, begianul a vorbit despre responsabilitatea de a purta tricoul cu numărul 7, moștenit de la Cristiano Ronaldo, anunță MEDIAFAX.

”Mă hotărâsem deja după Cupa Mondială și mi-am spus: Trebuie să mă duc acum la Real Madrid. Acest lucru nu a fost posibil și am petrecut încă un an la Chelsea, acest lucru făcând plecarea mea mai ușoară. Clubul a înțeles și mi-a permis să plec. Întotdeauna am visat să joc pentru Real Madrid, cea mai mare echipă din lume, și deocamdată sunt fericit. Courtois mi-a spus mereu că acesta este cel mai bun club. De asemenea, am vorbit cu Luka Modric și mi-a lăsat impresia că toți voiau să mă vadă la Real Madrid și acest lucru s-a întâmplat în cele din urmă”, a declarat Eden Hazard la Real Madrid TV.

”Nu a fost ușor să preiau tricoul cu numărul 7 după plecarea lui Cristiano Ronaldo. El este o legendă”, a mai povestit jucătorul belgian.

Eden Hazard a ajuns la Real Madrid, în urma unui transfer de la Chelsea. Clubul din Madrid a plătit pentru belgian suma de 100 de milioane de euro.

În sezonul actual din LaLiga, Eden Hazard a avut 4 apariții, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.